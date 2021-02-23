XCMG и Tsingshan Group становятся партнерами для создания энергетической базы

XCMG устанавливает прочные партнерские отношения с Tsingshan Group с целью создания новой энергетической базы для научно-исследовательских проектов и производства транспортных средств на новых типах энергоносителей

Ведущий производитель строительной техники XCMG (000425.SZ) объединяет свои усилия с крупнейшим в мире производителем нержавеющей стали Tsingshan Holding Group, ориентированным на новые энергоносители, с целью инвестирования 5,5 млрд юаней (852,85 млн долл. США) в создание промышленной базы XCMG Tsingshan New Energy Industrial Base (далее «База») в Сюйчжоу, которая будет специализироваться на разработке технологий и продукции, а также реализации и обслуживании транспортных средств на новых типах энергоносителей (ТСНЭ), аккумуляторных батарей, систем управления электродвигателями и других деталей.

Предполагается, что объем капиталовложений в строительство первой из двух очередей данного объекта общей площадью около 675 тыс. кв. м составит 2,5 млрд юаней (387,76 млн долларов).

«Согласно проекту, База будет ежегодно приносить порядка 10 млрд юаней (1,55 млрд долл.) в виде выручки от реализации и 200 млн юаней (31 млн долл.) в виде налоговых поступлений, обеспечивая мощный импульс развитию НИОКР, производства и сбыта ТСНЭ компанией XCMG с дальнейшим усилением наших технологических преимуществ в сфере электротехнической продукции и услуг», — заявил заместитель генерального директора компании XCMG и глава ее автомобильного подразделения Дунхай Люo (Donghai Luo).

С момента ввода в эксплуатацию Базы Сюйчжоу в 2015 году подразделению XCMG Automotive удалось достичь ежегодного 30-процентного роста и преодолеть 10-миллиардный рубеж в 2020 году.

В 2020 году компания XCMG ускорила реализацию ряда крупных проектов, включая производство электротележек, тракторов и автобетономешалок, а также авторефрижераторов, карьерных самосвалов, 8-тонных мусоровозов, автоцистерн, 18-тонных подметально-уборочных машин, пылеуловительных машин, автопогрузчиков и портового оборудования с разнообразными техническими характеристиками, работающих на новых типах энергоносителей.

Благодаря одному из наиболее всеобъемлющих ассортиментов продукции, эффективной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности и ведущим позициям в области разработки технологий электрификации XCMG Automotive вошло в тройку лидеров отечественного рынка большегрузных автомобилей на новых типах энергоносителей. Что касается деятельности компании XCMG на международном уровне, в 2018 году она экспортировала свой первый флагманский ТСНЭ-продукт — логистический грузовик E300, а еще через год вывела на рынки развитых стран свой внедорожный карьерный электросамосвал.

«В ближайшие несколько лет мы планируем приложить значительные усилия для формирования ключевых отраслей, связанных с технологиями интеграции транспортных средств и производством основных комплектующих, что обеспечит превращение деятельности по созданию ТСНЭ в стратегический сектор емкостью в миллиарды юаней и одну из крупнейших точек роста в отраслевой цепочке XCMG», — отметил г-н Люо.