Компания XCMG Machinery подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Martifer, одним из мировых лидеров в строительном и новом энергетическом секторе в Португалии в целях расширения использования санитарно-технического оборудования XCMG и оборудования новых источников энергии в Португалии.

На церемонии подписания присутствовали Чжао Бентанг (Zhao Bentang), посол Китая в Португалии; Ли Янсен (Liu Jiansen), вице-президент XCMG и генеральный директор компании XCMG Import and Export Co., Ltd., и Хорхе Мартинс (Jorge Martins), генеральный директор компании Martifer.

«Компания XCMG неуклонно идет по пути международного и устойчивого развития, и возьмет на себя ведущую роль в сокращении углеродных выбросов и продвижении низкоуглеродного стратегического плана, Martifer является известной компанией в сфере металлических конструкций и возобновляемой энергетики Португалии, и наше сотрудничество позволит вывести на португальский рынок больше экологически чистых и высокоэффективных продуктов компании XCMG, а также продолжит поддержку местного экономического развития», — отметил Ли.

Господин Мартинс заявил, что компания XCMG, являющаяся одним из ведущих мировых производителей строительной техники, получила широкое признание в Европе, а ее промышленные проекты и развитие сетей в Европе продемонстрировали уверенность и приверженность компании в содействии глобальному и экологически безопасному развитию. Компания Martifer объединит усилия с XCMG в целях содействия устойчивому развитию в Португалии.

Г-н Чжао отметил, что успешное партнерство компаний XCMG и Martifer знаменует собой очередную веху в совместных усилиях Китая и Португалии по развитию сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» между двумя странами, придавая огромное значение развитию экономических и торговых отношений.

За последние несколько лет компания XCMG полностью развила свою сеть на европейском рынке. На недавно завершившейся 69- выставке «Feira Nacional de Agrictura Feiira do Ribatejo» (Национальная сельскохозяйственная выставка в Португалии, «FNA23») компания XCMG представила семь специализированных экскаваторов: XE18E, XE19E XE20E, XE27E, XE35E, XE55E и XE80E, все из которых соответствуют требованиям стандартов к выбросам Euro 5 и требованиям маркировки CE. В день открытия выставки были распроданы все экскаваторы, и компания XCMG также получила много потенциальных заказов на свою новейшую продукцию, изготовленную с использованием инновационных технологий и обладающую высочайшим качеством.

В стандартной комплектации экскаваторы оснащены двигателями Kubota или Yanmar, которые обеспечивают высокую мощность и эффективное использование топлива. Модели, начиная с XE27E, используют гидравлические системы AUX1, AUX2 и быстроразъемные гидравлические трубопроводы в сочетании с конструкцией без противовеса или с укороченным противовесом для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Точная гидравлическая система и подвеска также улучшают качество вождения, гарантируя при этом отличную маневренность.