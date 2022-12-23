XCMG расширяет глобальную дистрибьюторскую сеть за счет новой венгерской сделки

Компания XCMG (SHE: 000425), являющаяся одним из крупнейших в мире производителей строительной техники, расширила свою глобальную дистрибьюторскую сеть, подписав соглашение с компанией PJ Machine Trade Hungary о предоставлении местным клиентам услуг по продаже, аренде и послепродажному обслуживанию оборудования, включая оборудование для земляных работ, обустройства фундамента, горнодобывающее оборудование и другое строительное оборудование.

Это соглашение о сотрудничестве, в частности, поможет XCMG существенно расширить свою европейскую дистрибьюторскую сеть, ускорив проникновение компании на рынки Венгрии и соседних стран.

«Я хотел бы поздравить компанию PJ с тем, что она стала дистрибьютором XCMG в Венгрии, — заявил вице-президент XCMG Machinery и генеральный директор XCMG по импорту и экспорту Лю Цзяньсен (Liu Jiansen). — Венгрия является ключевым элементом европейской стратегии, и это сотрудничество между двумя сторонами позволит компании XCMG эффективно использовать сильную сеть PJ в качестве средства непрерывного продвижения своей концепции экологически безопасного и инновационного развития. Мы надеемся, что обе стороны будут совместно работать над достижением высоких результатов».

Совместное предприятие PJ Machine Trade Ltd. специализируется на продаже продукции XCMG в Венгрии. За десять дней, прошедших с момента подписания соглашения двумя сторонами, компания XCMG получила заказы на 23 машины.

Правительство Венгрии в последнее время проводит политику энергичного развития строительной отрасли страны, которая на сегодняшний день приносит ощутимые результаты. Помимо продажи оборудования, в Венгрии также наблюдается высокий спрос на арендное оборудование, что представляет интерес для XCMG и PJ Machine Trade. Операции по продажам и лизингу требуют значительных финансовых ресурсов. Венгерский центральный банк будет содействовать PJ Machine Trade в подготовке к созданию лизинговой компании, специализирующейся на продаже и аренде оборудования XCMG. В будущем бизнес продаж будет расширен и охватит семь стран, расположенных по соседству с Венгрией, с тем чтобы дилерская сеть XCMG имела надежное покрытие по всей Центральной и Восточной Европе.

«Для PJ большая честь стать венгерским дистрибьютором XCMG после подписания контракта на полях недавно завершившегося мероприятия Bauma 2022 в Мюнхене, Германия, — заявил генеральный директор PJ Machine Trade по торговле Потик Ласло (Potik László). — Благодаря глобальному влиянию бренда XCMG компания PJ Machine Trade получила на этой выставке более 30 заказов на оборудование. По мере восстановления мировой экономики и развития строительного сектора в Венгрии мы в полной мере воспользуемся нашим влиянием и постепенно укрепим нашу сеть продаж».