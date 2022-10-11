Xinhua Silk Road: PipeChina ускоряет строительство хранилища СПГ Longkou Nanshan

Мир
11 октября 2022

По данным местных СМИ, государственная китайская компания National Oil and Gas Pipeline Group (PipeChina) и ее партнер Nanshan Group ускорили строительство хранилища СПГ Longkou Nanshan в городе Яньтай провинции Шаньдун на востоке Китая в День образования КНР.

Проект включает в себя терминал для приема СПГ, причал и резервуары хранения СПГ. В настоящее время идут строительные работы на резервуаре № 6.

Первый этап проекта уже завершен на 50%. Благодаря ускоренной работе над проектом, он пользуется все более значительными преимуществами в таких областях, как использование холода СПГ, транспортировка природного газа и продажа газа, а также наблюдается дальнейшее расширение газовой промышленной цепи, связанной с проектом.

Как известно, с начала сентября для ускорения строительства были предприняты многочисленные усилия, в частности проводится непрерывное техническое обслуживание и более строгое планирование рабочих смен.

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