Вы знали, что Шакил О ‘Нил не просто бросает мячи в кольца? Вы должны это увидеть, чтобы поверить — еще он может петь по-арабски!

Внезапно Шакил О ‘Нил поменял слэм-данк на серенады! Бывшая легенда НБА была замечена в видеоролике, распевая арабскую песню; захватывающая летняя кампания Yas Island Abu Dhabi с ремейком ностальгического хита «AACHAW».

Мы все знали, что Шак был силой, с которой нужно считаться на площадке, мы знали, что Шак может читать рэп, мы знали, что Шак может диджеить, но кто знал, что Шак может петь по-арабски?

Кампания Yas Island Abu Dhabi опирается на прошлогодний успех культовой кувейтской группы Miami Band и отмечает ее яркий и энергичный дух, приглашая всех принять # FunHasNoAge.

Spotted: Shaq Attack on Yas Island

Расположенный на золотом берегу Абу-Даби, всего в 20 минутах от центра Абу-Даби и в 50 минутах от Дубая, Yas Island предлагает отдыхающим разнообразное сочетание отдыха и развлечений. От отмеченных наградами тематических парков, таких как Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi и Warner Bros. World Yas Island, Abu Dhabi до невероятных достопримечательностей, таких как рекордный CLYMB Yas Island, Abu Dhabi и захватывающая трасса Яс — Марина (где находится FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX), посетители обязательно откроют для себя мир развлечений на острове площадью 25 кв. км.