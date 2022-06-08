Юлия Ивлиева рассказала, какие эзотерические методы помогают решить бизнес-задачи

Эзотерику многие связывают с различными ритуалами, гаданиями и другими подобными действиями, не относясь к ней серьезно. Однако эзотерические методы могут помочь предпринимателям справляться с определенными задачами на благо бизнеса. Подробнее об этом рассказала Юлия Ивлиева – психолог, эзотерик, автор образовательных программ.

— Совместимы ли эзотерика и бизнес?

— Бизнес и эзотерика абсолютно точно совместимы, поскольку бизнес – это не офис, компьютер, стены и тому подобное, а прежде всего – люди. Основатель, владелец или несколько бизнес-партнеров и сотрудники подразделений.

— С чем могут возникнуть сложности?

— Основная сложность – истинное намерение всех главных участников процесса. То есть, если основатель, владелец бизнеса и его партнеры подсознательно не хотят зарабатывать, расти, реализовываться, а желают попробовать или все потерять, такой проект изначально обречен на провал. Причем головой человек может искренне хотеть зарабатывать и развиваться, а подсознательно боится больших денег и стремиться «прогореть». Важно понимать это на начальном этапе, до запуска проекта.

— С помощью каких методов и практик можно решить бизнес-задачи?

— Есть разные направления: бизнес-расстановки по Хеллингеру, метод Вселенской терапии по Тальпису и много других. И у меня есть собственный авторский метод. Но основная суть в том, что их принцип действия – это работа с полем, с той энерго-информационной структурой, когда информацию получаешь на уровне яснознания или чувств.

— У вас есть реальные примеры, как эзотерические методы помогли решить бизнес-задачи?

— Однажды я создала общий продукт с другим эзотериком, анонсировала его своей аудитории, знакомой со мной и доверяющей. Но произошла странность: заказы создавались, но не оплачивались. Клиенты озвучивали разные причины происходящего.

Но я работаю в сфере эзотерики и психологии, и понимаю, что все устроено несколько иначе. И раз люди не оплачивают, значит есть какая-то невидимая причина на уровне подсознания, моего и моего партнера относительно этого продукта. Я открыто переговорила с коллегой, а затем мы пошли в бизнес-расстановки. Оказалось, что он был внутренне не готов зарабатывать больше. После проработки всех подсознательных проблем, мы вдвоем провели эфир и сделали запуск. И в этот раз оплаты пошли сразу, «зависших» заказов не было.

— Можно ли обратиться к эзотерическим методам и просто ждать результат?

— Это история не про гадания, это методы считывания истинной скрытой информации с человека или структуры. Но они не отменяют действия. Это не значит, что ты сидишь, медитируешь и ничего не делаешь. Эзотерические методы – способ подсмотреть, какие проблемы могут быть, каких ресурсов не хватает, что мешает – и проработать это сразу, на старте. Не стоит уходить совсем в инфантильную позицию и считывать курс акций по картам Таро – это так не работает, — рассказала эзотерик Юлия Ивлиева.