Юрист Елена Гринь рассказала, как оформить налоговый вычет на спорт

Общество
10 ноября 2022

Статьей 219 Налогового кодекса РФ предусмотрено право любого гражданина Российской Федерации, имеющего доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, на получение налогового вычета за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Предусмотрено также получение указанного вычета в случае оплаты спортивных занятий ребенка. При этом безработные граждане, не имеющие дохода, правом на такие вычеты не обладают.

О механизме оформления налогового вычета рассказала юрист Елена Гринь.

Размер налогового вычета за занятия спортом соответствует размеру фактически произведенных расходов, однако он не должен превышать сумму в 120 000 рублей в год в совокупности с иными социальными вычетами.

Оформление вычетов следует начинать с обращения к работодателю, либо в орган налоговой службы. Обязательное условие – наличие документов (копия договора и документ об оплате), подтверждающих фактические суммы, затраченные на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

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