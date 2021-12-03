«Юрист Краснодарского края»: депутат ЗСК Олег Бойченко наградил лучших специалистов

Экономика
3 декабря 2021

День юриста в Краснодаре ознаменовался премией «Юрист года», организованной Краснодарским региональным отделением «Ассоциации юристов России». Церемонию предваряла Межрегиональная студенческая юридическая конференция «Актуальные вопросы права и правоприменения – 2021».

Торжественная часть церемонии включала в себя вручение почетных грамот лучшим кубанским юристам за развитие права в регионе. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко эту почетную миссию возложил на депутата Олега Бойченко, заверив грамоты своей подписью.

В своей поздравительной речи Олег Бойченко обратился к юристам, поблагодарив их за добросовестную работу по защите прав. Он отметил, что юрист – это достойная профессия и непростой труд, который позволяет множеству людей выбраться из беды. Бойченко пожелал собравшимся успехов на профессиональном пути, а также всегда иметь необходимые знания, чтобы из любой ситуации выходить твердо и уверенно.

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