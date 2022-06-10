За 3 года от 4-х до 80 участников: «Подростковый клуб» — проект БФ Гольфстрим» подвел итоги обучающей программы

«Подростковый клуб»— это проект благотворительного фонда «Гольфстрим» по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Стартовал в 2019 году с четырех подростков — квартета. За три года с разной степенью интенсивности его посетили более 80 человек. Участниками праздничного концерта в коворкинг-центре НКО стали:

Марина Зубова, Президент и учредитель БФ «Гольфстрим»;

Юлия Ганская, программный директор БФ «Гольфстрим»;

Анна Калашникова, клинический психолог высшей категории со стажем работы более 20 лет, психолог в социальной сфере проекта «Подростковый клуб»;

Игорь Шикин, социальный педагог проекта «Подростковый клуб»;

Алексей Филатов — подполковник запаса, президент Союза «Офицеры Группы Альфа», член Союза писателей России, член Союза журналистов России, публицист, автор и исполнитель песен, продюсер.

«В проекте “Подростковый клуб” дети с ОВЗ учатся справляться с повседневными делами сами, без помощи родителей. Например, сходить в магазин, вызвать врача. Дети «Подросткового клуба», – большие труженики. Обычные люди не задумываются, скольких усилий стоят “особым” детям обычные вещи. Когда у наших подопечных получается достичь своей цели, это мотивирует всех нас», — говорит Марина Зубова, Президент и учредитель фонда «Гольфстрим».

«Когда говорят о героях, в голову приходят мои товарищи по службе и коллеги, о которых ходят легенды в нашем подразделении. Но есть, — и это очень важно герои не только в нашей сфере – и здесь я прежде всего говорю о благотворителях. Здесь на выпускном «Подросткового клуба» я вижу, как много делают специалисты, чтобы особенные ребята развивались. Сегодня особенно заметно, как эта ежедневная кропотливая работа приносит свои плоды. Педагоги клуба настоящие герои! И хочу пожелать Благотворительному фонду «Гольфстрим» успехов в новом учебном году!», — поделился Алексей Филатов, президент Союза «Офицеры Группы Альфа».

За три года «Подростковый клуб» из места встречи для одиноких и нуждающихся в общении подростков вырос до концептуального проекта, направленного на социализацию, автономию и самостоятельность его участников. За учебный 2021-2022 год ребята посетили 120 занятий, которые включали 18 дискуссионных. Подростки с наставниками обсуждали такие темы, как экология Планеты Земля, одиночество человека. Также было проведено 13 мастер-классов: ребята учились фотографировать, играть в шашки, вязать картины из шерсти, обучились основам компьютерной грамотности, азам кулинарии, секретами уборки в домашнем помещении, девочки научились наносить макияж.

В 2021 году документальный фильм о проекте БФ «Гольфстрим» — «Подростковый клуб» занял 1-е место на кинофоруме «Шередарь» в номинации «Как жаль, что вас с нами не было». После трехлетнего курса «Подросткового клуба» в мир выходят люди с активной гражданской позицией, умеющие не только принимать, но и оказывать помощь другим нуждающимся в ней. Многие впоследствии занимаются благотворительностью, становятся осознанными волонтерами. Параллельная работа специалистов с родителями приводит к уменьшению конфликтов в семье, принятию взросления ребенка. Благодаря курсу «Подросткового клуба» родители и подростки становятся более независимыми друг от друга. Дети выбирают образовательный маршрут, профессию. А родители самореализуются в других областях: находят новую работу, делают хобби своей профессией.

golfstreamfond.ru — официальный сайт благотворительного фонда «Гольфстрим»