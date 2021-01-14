За счет IT-платформы ИТЭЛМА московские электробусы стали более энергоэффективными

В Москве представили новую IT-платформу и интеллектуальную систему заряда электробусов

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов провел рабочую встречу на научно-производственном предприятии ИТЭЛМА, которое представило новую платформу электронного управления и концепцию быстрого обеспечения электробусов энергией без развёртывания контактной инфраструктуры.

Так, среди ее преимуществ – уменьшенный расход на тягу, который позволяет экономить до 25% энергии. Транспортное средство может самостоятельно диагностировать все электрические и электронные цепи. Кроме того, новая платформа включает в себя мультиплексную систему управления, камеры внешнего и внутреннего обзора, новые валидаторы с адаптивным дизайном под салон автобуса, возможность подключения телематических сервисов на базе блока ЭРА-ГЛОНАСС и многое другое.

Электронную архитектуру, как часть новой платформы для пассажирского транспорта, научно-производственное предприятие ИТЭЛМА впервые представило на международной выставке BusWorld в Брюсселе в конце 2019 году, а в 2020 успешно внедрило ее в автобусы, поставляемые для Московского региона.

Новая платформа для электробуса с доработкой может ставиться на автобусы и электробусы любого типа и конфигурации.

Также на встрече было предложено готовое решение по быстрой замене батарей электробусов на маршруте. Это позволит перезаряжать электробусы за 5-6 минут и увеличить запас хода в 3 раза.

«Наше решение позволяет повысить энергоэффективность электрического транспорта и избежать единовременной высокой нагрузки на электрические сети в местах зарядки транспорта», – рассказывает президент группы компаний ИТЭЛМА Александр Постников.

«Мы приветствуем инновационные разработки и всегда ищем новые решения для столичного транспорта. Именно для этого создан наш фонд стартапов. Для города важно поддерживать отечественные компании с производством в Москве», – заявил Максим Ликсутов.

Для справки

Группа компаний «ИТЭЛМА» объединяет компании, деятельность которых связана с тремя основными направлениями: электроника, авиастроение, девелопмент. Численность сотрудников превышает 3000 человек, из которых более 1000 заняты созданием новых разработок. Ключевым предприятием группы является научно-производственное предприятие «ИТЭЛМА», занимающееся разработками электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем.