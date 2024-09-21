За звание «Лучший по профессии» боролся 31 шинник

В KAMA TYRES прошел конкурс профессионального мастерства среди молодежи. Все участники соревнования продемонстрировали высокий уровень подготовки и знаний. Выбрать лучших среди лучших было непросто. Жюри пришлось потрудиться, и вот они — списки лучших в своей профессии.

Первыми в конкурсное испытание вступили сборщики покрышек, работающие на «Нижнекамскшина» (легковые и легкогрузовые шины Viatti, KAMA) и Нижнекамском заводе грузовых шин (комбинированные и ЦМК шины KAMA, KAMA PRO, Forza и др.).

Всего 31 шиннику, кто вызвался получить звание «Лучший по профессии», необходимо было сначала пройти теоретическую часть конкурса. Им предстояло верно ответить на 20 тестовых вопросов по технологии, качеству, охране труда, промышленной безопасности, экологической политике компании и прочим аспектам трудовой деятельности. По ее итогам ко второй части конкурса – практической – были допущены только 24 человека.

Местом проведения второго этапа стали рабочие места конкурсантов на двух шинных заводах KAMA TYRES. Получив от организаторов и экспертной комиссии напутствия и пожелания успеха, молодые шинники прошли жеребьевку, по которой определились 12 бригад, и приступили к выполнению задания.

В номинации «Лучший сборщик» KAMA TYRES победителями стали:

1 место — Константин Малков, Олега Хаймин (ПАО «Нижнекамскшина»);

2 место – Артур Зиннуров, Марсель Шакиров (ООО «НЗГШ»);

3 место — Эльмир Хасанов, Дмитрий Смирнов (ООО «НЗГШ»).

Среди вулканизаторщиков мастерами своего дела признаны:

1 место — Рамиль Юмакаев (ООО «НЗГШ»);

2 место — Максим Агапитов (ООО «НЗГШ»);

3 место — Лев Максимов (ПАО «Нижнекамскшина»).

Наилучшие результаты среди водителей погрузчиков продемонстрировали:

1 место — Булат Багаутдинов (ООО «НЗГШ»).

2 место — Мария Храмова (ООО «Торговый дом «Кама»).

3 место — Никита Чугунов (ПАО «Нижнекамскшина»).

По условиям конкурса, каждому участнику нужно было за определенное время собрать три покрышки, соблюдая весь технологический цикл наложения деталей, обязательно с высоким качеством и соблюдением правил охраны труда.