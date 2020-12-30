Занимательный фандрайзинг: необычный благотворительный квест прошёл в Казани

Центр всестороннего развития №1 организовал мероприятие с целью помочь реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями здоровья

Волонтёрский фандрайзинг – новое и уже ставшее очень популярным направление в сфере благотворительности. Всё чаще организации и отдельные люди по своей инициативе проводят мероприятия, направленные на сбор пожертвований. Поддержать добрую инициативу решило руководство Центра всестороннего развития №1 «Multi Club» в Казани. 27 декабря 2020 года здесь прошел новогодний образовательный квест для детей и родителей. Все средства от продажи билетов – 24 тысячи рублей, – направлены на восстановление центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья «Благое дело» в Зеленодольске.

В мероприятии приняли участие 25 семей. В течение трех с половиной часов они под руководством прогрессивных педагогов Центра и приглашенных специалистов, разбившись на группы по возрасту, выполняли интересные задания и прокачивали свои знания в различных областях. Мастер-классы были как познавательными: тайм-менеджмент, финансовая грамотность, английский язык, IT-технологии, психология семейных отношений, так и активными: спорт, танцы, актёрское мастерство и йога. Участники получили сладкие подарки и смогли испытать удачу в розыгрыше ценных призов. Все необходимые меры безопасности строго соблюдались. При этом стоимость одного билета составила всего 400 рублей.

«Любой человек может попасть в сложную жизненную ситуацию, поэтому мы считаем, что благотворительность тоже касается каждого. И стараемся дать всем желающим возможность совершить доброе дело, чтобы общими усилиями сделать этот мир немного лучше. Необычный формат нашей инициативы позволяет участникам совместить адресную помощь и самообразование», — рассказала Резеда Хасанова, генеральный директор Центра всестороннего развития №1 «Multi Club» в Казани.

Такие мероприятия теперь будут проходить в Центре всестороннего развития №1 «Multi Club» в Казани регулярно, раз в две недели. Программу планируется регулярно обновлять. Все деньги от продажи билетов также будут переданы центру реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья «Благое дело» в Зеленодольске.

Но это лишь первый этап. В 2021 году в Казани откроются ещё два филиала Центра всестороннего развития №1 «Multi Club», чуть позже сеть охватит и другие города. И в каждом два раза в месяц будет проводиться благотворительный квест, направленный на сбор средств для оказания адресной помощи местным организациям, нуждающимся в финансовой помощи.

Главные плюсы подобных благотворительных инициатив – вовлечение большого количества участников благодаря полной прозрачности и доверию к организатору. Люди точно знают, кому и как они оказывают помощь. Совмещение волонтёрского фандрайзинга и возможности получить качественные знания – эксклюзивное решение Центра всестороннего развития №1 «Multi Club» в Казани. И оно, несомненно, имеет большой успех. Возможно, в скором времени формат возьмут на вооружение другие неравнодушные организации.