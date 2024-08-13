Заработала горячая линия нотариусов по помощи жителям Курской области

Новости
13 августа 2024

Горячая линия правовой помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ заработала в Курской области. Обратившись на нее, можно получить юридическую помощь нотариусов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Федеральную нотариальную палату. Телефон горячей линии: 8 910 312 30 00. Нотариусы проконсультируют и дадут подсказку в решении актуальных правовых вопросов.

Кроме того, в Курской области снижен до 1 рубля региональных тариф на совершение нотариальных действий для жителей приграничных районов. Это территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Курчатовского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов Курской области. 

Нотариусы со всей страны направляют гуманитарную и материальную помощь для жителей приграничных районов Курской области. Работу по сбору средств и гуманитарной помощи координирует Курская областная нотариальная палата. Курские нотариусы для оказания юридической помощи также выезжают в места временного размещения пострадавших граждан и там проводят консультации.

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