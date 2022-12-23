Защита от мошенников: в Москве представили информационные онлайн-проекты для жителей и бизнеса

Специалисты проанализировали популярные у злоумышленников поведенческие сценарии и на их основе составили пошаговые инструкции и памятки.

Правительство Москвы и Главное управление Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве подготовили два информационных онлайн-проекта, которые помогут защититься от мошенников. Первый предназначен для широкой аудитории, второй — для предпринимателей, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«От мошеннических схем страдают и граждане, и бизнес-сообщество, особенно небольшие компании. Чтобы повысить свою защищенность, важно быть информированным — знать, как действовать в той или иной ситуации. Специалисты Правительства Москвы вместе с коллегами из МВД проанализировали популярные у злоумышленников поведенческие сценарии. На их основе составили пошаговые инструкции и памятки. Они и легли в основу двух информационных проектов», — отметила Наталья Сергунина.

Проект для широкой аудитории называется «Перезвони сам». На сайте есть инструкции, разборы и другие материалы. Для понимания методов и уловок злоумышленников там опубликованы примеры реальных ситуаций, а для проверки информации звонившего представлен справочник номеров банков и ведомств.

Желающие смогут принять участие в вебинарах. Эксперты расскажут, как действуют мошенники и как защитить от них себя и близких. Первое занятие намечено на 27 декабря, запись уже доступна на странице проекта. В разделе «Полезная информация» опубликованы памятки для разных случаев (допустим, если позвонили с незнакомого номера и представились сотрудником банка).

Проект для предпринимателей «Защити свой бизнес от мошенничества» действует на городском портале для малого бизнеса. В нем описаны распространенные манипуляции, направленные против представителей делового сообщества, в их числе фальсификация электронной подписи, подделка платежных документов и сайтов, кража данных и другие.

Для удобства пользователей в проект интегрировали бесплатный онлайн-сервис «Проверка контрагента». Он поможет уберечь компанию от ненадежного сотрудничества. Инструмент позволяет получить информацию о потенциальных или действующих партнерах — их бухгалтерской и финансовой отчетности, наличии арбитражных дел и прочих факторах риска.