Завершился столичный городской профессиональный конкурс «Учителя года Москва – 2021»

На завершение в Москве профессионального конкурса «Учителя года Москва – 2021» отреагировал директор местного Городского методического центра (ГМЦ) Андрей Зинин. По его словам, в первый раз финальное испытание в рамках состязаний было проведено в формате разговора с руководителем московского Департамента образования и науки Александром Молотковым. Как объяснил Андрей Зинин, ранее такие разговоры уже были, но они доселе не выстраивались вокруг сущностных вопросов, требующих поиска ответа от каждого учителя.

Сообщается, что участие в конкурсе «Учителя года Москва – 2021» приняли свыше семисот преподавателей из местных образовательных учреждений. Соревнования во второй год кряду проводились в формате командных проектов, что способствует более эффективному обмену положительным педагогическим опытом. В финале состязались шесть сборных, победа досталась команде школы №1520 имени Капцовых, которая работает в ЦАО города Москвы.