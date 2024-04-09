Заявки участников общероссийской премии АРХИWOOD начал принимать оргкомитет

Стартовал прием заявок на участие в общероссийской премии АРХИWOOD за лучший архитектурный и интерьерный проект из дерева. В этом году АРХИWOOD открывает свой 15-й сезон.

За это время в рамках премии представлено более трех тысяч проектов. АРХИWOOD завоевала репутацию одного из самых важных архитектурных событий России. Бессменным организатором премии выступает компания Росса Ракенне СПб.

В каждой из девяти номинаций приз присуждается двум участникам: по результатам голосования профессионального жюри и по результатам публичного голосования на сайте премии. В экспертный совет входят как известные российские, так и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна и строительства. АРХИWOOD также выступает организатором других профессиональных конкурсов, лекций и выставочных проектов. Под этим брендом выпускаются книги и каталоги, посвященные деревянной архитектуре.

Механизм проведения конкурса прежний: все заявки формируют лонг-лист Премии, затем Экспертный совет составляет шорт-лист, и в финале жюри выбирает победителей. Параллельно на сайте проходит «народное голосование», так как все объекты, соответствующие условиям конкурса, публикуются на сайте премии. Приз в каждой номинации присуждается двум участникам. Состав жюри формируется из числа ведущих архитекторов и архитектурных критиков.

Номинации 2024 года:

«Загородный дом»

«Общественное сооружение»

«Малый объект»

«Дизайн среды»

«Арт-объект»

«Дерево в интерьере»

«Дерево в экстерьере»

«Реставрация, реконструкция и возобновление»

«Предметный дизайн»

Правила Премии:

• На Премию могут быть выдвинуты: частный дом, общественное сооружение, малый объект дизайна (баня, беседка, павильон), арт-объект, интерьер (частный или общественный), объект реконструкции или реставрации, поселок, объект дизайна.

• Заявки на участие в Премии 2024 года принимаются Оргкомитетом до 31 июля 2024 года на её сайте.

АРХИWOOD – ежегодная общероссийская Премия в сфере деревянной архитектуры. Впервые ее вручение состоялось в 2010 году. Важно отметить, что АРХИWOOD – единственная Премия в сфере деревянной архитектуры в Европе с открытым общественным голосованием.

Организатор и Генеральный Партнер премии: ООО «РОССА РАКЕННЕ СПб».

На фото: Архитектор Николай Белоусов и Александр Львовский (директор московского представительства Росса Ракенне СПб, бренды HONKA/АРХИWOOD)