Zendure представляет первую систему накопления солнечной энергии для балконов

Zendure, один из самых быстрорастущих энергетических стартапов Кремниевой долины США, Китая и Японии, представляет SolarFlow — первую легко подключаемую систему накопления солнечной энергии для балконов. Система SolarFlow, состоящая из фотоэлектрического концентратора и до четырех батарей, совместима с обычными солнечными панелями, устанавливаемыми на балконах, что дает жителям квартир возможность накапливать ценную солнечную энергию в течение дня и использовать ее ночью. Ее емкости до 3840 Вт·ч достаточно для обеспечения ночным электропитанием семьи из четырех человек со всеми важными устройствами и электроприборами.

Высокие цены на энергию ложатся на многих тяжелым финансовым бременем, и призыв к экологической устойчивости в повседневной жизни становится все громче, поэтому все больше и больше людей обращаются к возобновляемым источникам энергии и инвестируют в собственные фотоэлектрические системы для самостоятельного производства электроэнергии. Правительство Германии также признает необходимость поддержки солнечной энергетики и недавно сделало более доступным приобретение солнечных систем и связанных с ними систем хранения электроэнергии и инверторов, освободив его от налогов и сэкономив потребителям 19%.

SolarFlow — это система накопления энергии для людей, заботящихся об энергии и затратах. Накопитель может быть приобретен в комплекте с солнечной панелью и микроинвертором от Zendure. Благодаря совместимости с существующими балконными солнечными панелями, представленными на рынке, он также может использоваться независимо от производителя. Таким образом, потребители, уже имеющие балконные солнечные панели и микроинвертор, могут легко подключать SolarFlow к существующему оборудованию с разъемом MC4. Фотоэлектрический концентратор системы SolarFlow характеризуется выходной мощностью 800 Вт, а также интеллектуальной системой управления батареями, позволяющей хранить избыточную энергию в литий-железо-фосфатных (LFP) батареях. SolarFlow предотвращает потери вырабатываемой энергии и облегчает доступ к ней в ночное время. Это может сэкономить потребителям до 32% годовых расходов на электроэнергию.