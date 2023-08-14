«Зенит» ухудшил шансы на чемпионство после неудачного старта сезона

Действующий чемпион футбольной Российской Премьер-лиги – питерский «Зенит», не лучшим образом начал защиту своего титула.

Команда из Санкт-Петербурга, становившаяся чемпионом элитного футбольного дивизиона страны в пяти крайних сезонах, новую кампанию в РПЛ начала, мягко говоря, невыразительно. Подопечные Сергея Семака после стартовой победы над «Нижним Новгородом» (2:0), потеряли сначала два очка в матче против «Ростова» (1:1) на выезде, а затем и вовсе умудрились проиграть дома московскому «Динамо» (2:3).

Как итог – у «Зенита» лишь 4 пункта в турнирной таблице чемпионата и текущее седьмое место. А отставание от дуэта лидеров – московского «Спартака» и «Краснодара», которые пока не теряли очков в новом сезоне, составляет уже 5 баллов.

Засомневались в новом чемпионстве «Зенита» и эксперты беттинг-сферы. В частности – заметно повысили коэффициенты на победу питерцев аналитики известной компании Бетера, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на российский футбол. Если раньше, отыскав в удобной мобильной версии Бетера (https://betonmobile.by/betera-android-app) коэффициент на новое чемпионство «Зенита», можно было конвертировать его в более чем 75% шансов на успех, то сейчас этот показатель заметно ниже. Букмекеры оставляют питерцам лишь около 52% вероятности защиты титула.

В то же время улучшились аналогичные показатели основных конкурентов «Зенита» в битве за золотые медали. Если раньше эксперты БК Бетера (https://betonmobile.by/betera-obzor) не оставляли никому из преследователей питерской команды в чемпионской гонке более 13% шансов на титул, то сейчас ситуация такова:

У московского «Спартака» почти 35% вероятности завоевания чемпионства

У столичного ЦСКА 25% шансов на золото

У «Краснодара» около 20% вероятности финишировать на итоговом первом месте в таблице

Как видим, с интригой в новом сезоне Российской Премьер-лиге ожидается полный порядок, и неудачи «Зенита» на старте сезона – главный фактор, способствующий такой приятной для нейтрального болельщика картины.

Что же нас ждет дальше? В новом туре чемпионата «Зенит» наверняка сделает все для того, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками за предыдущие неудачи, и соперник для этой цели у подопечных Сергея Семака подходящий – воронежский «Факел». А вот в пятом туре российских фанатов футбола ждет настоящий «блокбастер» — первое «свидание» «Спартака» и «Зенита» в новом сезоне – в Москве20-го августа. И в этом матче мы можем получить ответы на множество вопросов относительно чемпионских перспектив в кампании 2023/24 годов.