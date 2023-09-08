Женя Львовская выступит в Доме творчества писателей Переделкино

Общество
8 сентября 2023

14 сентября 2023 года в легендарном Доме творчества писателей Переделкино пройдет сольное выступление автора-исполнителя Жени Львовской. Мероприятие состоится в рамках национальной архитектурной премии АРХИWOOD 2023 и станет её приятным завершением.

Переделкино богато историей, начиная с XVII века, когда здесь появилось поселение. В большой усадьбе Измалково на берегу Самаринского пруда жил Ю. Ф. Самарин, который заложил традиции и культурный код места. В XX веке здесь была создана первая советская творческая резиденция — городок писателей Переделкино, где жили и работали крупнейшие писатели современности. Нынешнее Переделкино — живой творческий центр с резиденциями, насыщенной культурной программой и пространствами для работы и отдыха.

«Для меня Дом творчества Переделкино – очень неслучайная локация, я в этом месте провела почти всё детство и рада сегодня сыграть там свою музыку», — говорит о своем выступлении Женя Львовская.

Женя Львовская — молодой музыкант в жанре интеллектуального инди. Её музыка наполнена светлой грустью и мечтательностью в гимне внутренней свободе. Женя продолжает творческую династию, её прадед – поэт-песенник, сценарист и драматург Михаил Григорьевич Львовский, автор знаменитых «На Тихорецкую состав отправится», «Глобус», «Дороги дальние». Родилась и выросла в городке писателей в Переделкине, получила грант на прохождение программы в Berklee College of music. На старте карьеры выступала с кавер-программами на площадках Москвы. Сейчас развивает свой сольный музыкальный проект и готовит выпуск дебютного альбома.

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