Жителей Ростова-на-Дону испугали огни «НЛО» Минобороны РФ

Политика
23 апреля 2021

Жителей Ростова-на-Дону испугали яркие вспышки и огни в ночном небе. В соцсетях рунета тут же начали обсуждать увиденное, выдвигались разные версии – от начала боевых действий на территории России до появления неопознанного летающего объекта.

Вскоре ситуация прояснилась. Военные специалисты рассказали, что это был отстрел тепловых ловушек военных самолетов, участвующих в масштабных учениях российской армии в Южном военном округе. Ловушки запускают в качестве ложных целей для защиты от ракетной атаки противника. С пятницы, 23 апреля дивизии сухопутных и воздушно-десантных войск, которые участвовали в учениях на южных и западных границах России, начинают возвращаться к местам постоянной дислокации.

В Минобороны РФ в интернете разместили видео, как военные возвращаются обратно. Отведение войск к местам постоянной дислокации завершится к майским праздникам. Напомним, масштабные учения, напугавшие Украину и страны коллективного Запада,  начались после обострения ситуации в Донбассе. В Госдепе США тогда заявили, что будут следить за ситуацией на границе Украины после сообщений Москвы о стягивании войск к российско-украинским рубежам.

Источник фото: rus.delfi.lv

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