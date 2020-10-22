ЖК на более чем тысячу квартир будет сдан в ближайшее время в Новой Москве

Москомстройинвест планирует выезд итоговой комиссии на построенные ГК «МИЦ» объекты в жилом комплексе «Южное Бунино»для прохождения контрольных мероприятий. Застройщик подал извещение об окончании строительства объекта (корпус №6), рассказала Председатель Москомстройинвест Анастасия Пятова.

Итоговую комиссию пройдут также корпуса №4 и №5, строительство которых было завершено ранее. Следующий этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию домов и выдача ключей дольщикам. Все три корпуса вместе вмещают порядка 1200 квартир.