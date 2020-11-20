Журнал «Город женщин»: популярному женскому глянцу из Беларуси – 5 лет!

В Беларуси с 2015 года издается женский журнал «Город женщин» – современное городское издание, посвященное жизни в мегаполисе. Журнал рассказывает об основных тенденциях в мире моды, культуры, бьюти; ведет лайфстайл-репортажи с белорусских Недель мод, а также с международных фешен-событий.

Онлайн-журнал много и подробно пишет о вопросах воспитания детей и здоровья, о психологии и карьере, но главная тема каждого номера – это люди города.

Художники и музыканты, бизнесмены, врачи, преподаватели, актеры и модели, айтишники, фотографы, писатели, спортсмены – все, кто делает Беларусь интересной, продвинутой страной. Однако героем материала часто может стать и самый обычный человек, уникальная история которого должна быть рассказана большой аудитории.

Сегодня журнал «Город женщин» читают более 100 000 человек ежемесячно как в печатной, так и в онлайн-версии. Двенадцать номеров в год редакция издает в любой кризисной экономической ситуации, потому что читатели ждут свой журнал. Нас вдохновляют люди!

На протяжении 5 лет мы пишем о смелых, красивых молодых белорусах, которые рассказывают свои истории жизни, делятся креативными идеями и продолжают создавать невероятные проекты в городе и в мире.

Журнал «Город женщин» одинаково интересен женской и мужской аудитории, судя по результатам опросов: наши читатели – это 55% женщин и 45% мужчин. Наше локальное издание одно из немногих в Беларуси, которое пользуется неизменным успехом у читателей благодаря объективным, интересным материалам.

Заходите к нам в «город» www.gorodw.by! Обсудим кино, книги, жизнь!