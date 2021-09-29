Зимние шипованные КАМА ALGA LT для коммерческого транспорта и суровых российских зим

Общество
29 сентября 2021

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES в конце 2020 года представил новую разработку – шипованные шины KAMA ALGA, предназначенные для эксплуатации в суровых зимних условиях. Модель сконструирована в трех вариантах рисунка протектора и представляет собой продуктовые линейки, разработанные для комплектации легковых автомобилей (KAMA ALGA), кроссоверов и внедорожников (КАМА ALGA SUV), а также легкогрузового транспорта (КАМА ALGA LT).

Шипованные KAMA ALGA с зимним рисунком протектора обладают рядом уникальных конструкционных особенностей, что делает новинку оптимальным решением для использования при очень низких температурах окружающей среды.

  • Температурный диапазон эксплуатации: от +10 до -45 °C.
  • Эффективное сцепление в пятне контакта шины с ледяной и снежной поверхностью дороги при динамичном разгоне или торможении обеспечивают 12 и более дорожек расположения шипов противоскольжения.
  • Элементы рисунка протектора вокруг шипов противоскольжения создают эффект щетки, очищая поверхность льда или укатанного снега для повышения эффективности работы шипов в режиме разгона и торможения.
  • Площадь элементов рисунка протектора создает оптимально насыщенное пятно контакта шины с дорожным покрытием, что обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию шин в различных погодных условиях.
  • Оптимально построенный профиль и распределение материалов в зоне боковины обеспечивают баланс характеристик управляемости и демпфирования шины для комфортной эксплуатации в любых условиях.
  • Большое количество ламелей создают эффективное сцепление шины с ледяной и снежной поверхностью для обеспечения динамичного разгона и торможения.
  • Волнообразная форма ламелей увеличивает длину контакта и позволяет блокам рисунка протектора так же эффективно работать на асфальтовом покрытии в различных режимах движения.

Модельный ряд KAMA ALGA представлен в диапазоне от 13 до 16 дюймов. Новинка соответствует действующим нормативным требованиям Российской Федерации, а также мировым показателям надежности и безопасности.

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