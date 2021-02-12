Знаменитый праздник весны в Байсэ впервые транслируется на Центральном телевидении Китая

БАЙСЭ (Китай), 9 февраля 2021 г. /PRNewswire/ — Согласно информации, полученной от Управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта города Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района, недавно в городе прошли съемки специальной программы Центрального телевидения Китая (CCTV) под названием «Our Chinese Dream: 2021 Nationwide Celebration of Spring Festival» («Наша китайская мечта: общенациональные торжества в честь Праздника весны-2021»). Премьера шоу состоится на канале CCTV-3 в 19:30 10 февраля и на канале CCTV-1 в 12:30 11 февраля (в канун китайского Нового года), после чего на обоих каналах будет вестись непрерывная трансляция в лучшее эфирное время на всем протяжении Праздника весны.

Особое внимание в программе уделено озеру Хаокунь в уезде Линъюнь городского округа Байсэ в качестве основной площадки мероприятия, деревне Байни в уезде Лэе как вспомогательной съемочной площадке под тематическим названием «The Road to Prosperity» («Путь к процветанию») и городку Сядзя в уезде Линъюнь как вспомогательной площадке для проведения части шоу под тематическим названием «Longevity Town» («Город долголетия»). Это представление, включающее в себя произведения фольклора, элементы нематериального культурного наследия, песни и танцы, акробатические номера, «оригинальный жанр» и другие формы искусства, добавляет веселого настроения и мира на фоне всеобщей радости и смеха, царящих во время Праздника весны.

Вся сцена наполнена изделиями декоративно-прикладного искусства, включая яркие шелковые шары с местными культурными особенностями. Традиционные новогодние деликатесы, традиционные костюмы различных этнических групп, представленных в Байсэ, выдающаяся каллиграфия Фу (Фортуна) и Чунь (Весна), а также талисманы года быка, в числе прочего, создают радостную и праздничную атмосферу. Программа также включает в себя целый ряд объектов нематериального культурного наследия, включая тромбон в уезде Линъюнь, танец дракона в уезде Лэе, танец мальвы в городском уезде Цзинси, тайгэ-шоу в уезде Дэбао и акробатику Damoqiu в Лунлиньском автономном уезде, культурные представления с местными особенностями и местные традиции отмечания Праздника весны, объединяющие превосходные шоу со всего города.

По словам директора Управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта города Байсэ Дин Лихуа (Ding Lihua), эта программа является воплощением уникальной народной культуры Байсэ, местной кухни и культурно-туристических достопримечательностей. Демонстрация успехов в борьбе с нищетой в Байсэ выводит на передний план историю и дух города в борьбе с бедностью, а его культурные и туристические бренды завоевывают огромную популярность как внутри страны, так и за ее пределами.

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Подпись: Съемочная площадка у озера Хаокунь в уезде Линъюнь городского округа Байсэ

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Подпись: Съемочная площадка в деревне Байни уезда Лэе городского округа Байсэ

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1434599/1_Haokun_Lake.jpg

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