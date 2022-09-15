100 причин полюбить Пекин: пользователи всемирной сети приглашаются к созданию видео о Пекине

8 сентября 2022 года открылся третий видеоконкурс «100 причин полюбить Пекин». Целью конкурса, спонсируемого Информационным бюро Муниципального народного управления Пекина и организованного новостным информационным центром «Агентство новостей Синьхуа», является привлечение пользователей Интернета со всего мира поделиться впечатлениями о Пекине с помощью коротких видеороликов или добрых слов.

Директор Информационного бюро Муниципального народного управления Пекина Сюй Хецзянь (Xu Hejian) отметил в своей речи, что конкурс коротких видеороликов «100 причин полюбить Пекин» — массовое культурное мероприятие, организованное этим бюро — успешно прошло уже дважды. В нем приняли участие более 3000 иностранных друзей из более чем 100 стран и регионов, представив около 5000 работ, из которых было отобрано множество великолепных видеороликов. В 2022 году этот конкурс под тематическим названием «Как МОЛОД Пекин» продолжает принимать короткие видеоролики от иностранцев, полюбивших Пекин. Целью конкурса является создание платформы для обмена мнениями о Пекине.

«Дружба, возникающая в результате тесных контактов между людьми, является ключом к установлению прочных межнациональных отношений», — заявил заместитель директора новостного информационного центра «Агентство новостей Синьхуа» Ма Цзянго (Ma Jianguo). «100 причин полюбить Пекин» — это деятельность, направленная на объединение людей со всего мира, позволяющая им лучше понять Пекин. В преддверии этого события многие иностранные друзья отправили видеоролики в зарубежные отделения Агентства новостей Синьхуа, рассказывая о том, как и почему они любят Пекин».

Пекин — древняя столица, свидетель более 3000 лет бурной истории; Пекин также современный город, наполненный энергией и ежедневно меняющийся. Со времен правления династии Мин Пекин привлекает друзей со всего мира. Люди любят Пекин по разным причинам. Некоторым нравятся красивые пейзажи Пекина, другим — его кухня, жизнеспособность нового бизнеса или культурное разнообразие Пекина.

К участию в конкурсе приглашаются пользователи всемирной сети, включая иностранных друзей, которые живут в Пекине, побывали в Пекине или интересуются Пекином.