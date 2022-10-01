13-я конференция IIICF в Макао привлекла внимание к жизненно важной роли инициативы «Один пояс — один путь» в международной инфраструктуре

28 сентября в Макао открылся 13-й Международный форум по инфраструктурным инвестициям и строительству (International Infrastructure Investment and Construction Forum, IIICF), организованный Китайской международной ассоциацией подрядчиков (CHINCA) совместно с Институтом содействия инвестициям (Investment Promotion Institute). Открытие этого крупнейшего и наиболее влиятельного мирового форума в этом году привлекло большое число видных представителей международного сообщества инвесторов в инфраструктуру и строительство. На церемонии открытия присутствовали глава исполнительной власти специального административного района Макао (САР Макао) Хо Иат Сен (Ho Iat Seng), директор департамента связей Центрального народного правительства САР Макао Чжэн Синконг (Zheng Xincong), комиссар Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики в САР Макао Лю Сяньфа (Liu Xianfa), секретарь по вопросам безопасности САР Макао Вонг Сио Чак (Wong Sio Chak), а также руководители международных подрядчиков и финансовых учреждений.

Форум, посвященный теме «Создание высококачественной, устойчивой и ориентированной на людей инфраструктуры», привлек более 1300 гостей из более чем 600 учреждений, включая руководителей высшего звена 20 финансовых учреждений, старших руководителей более чем 70 предприятий из 250 ведущих международных подрядчиков ENR, а также ответственных лиц промышленных предприятий и поставщиков со всего мира. Сосредоточившись на возможностях и проблемах, с которыми сталкивается международное сотрудничество в области инфраструктуры в постпандемийную эпоху, форум стремится к формированию широкого консенсуса и укреплению международного сотрудничества в целях содействия реализации проектов экологически безопасной инфраструктуры по всему миру.

Одним из центральных событий мероприятия стала презентация индекса развития инфраструктуры в рамках реализации инициативы «Один пояс — один путь» (RBI) (2022 год) и отчета по индексу развития инфраструктуры в рамках инициативы (2022 год). Также была представлена информация о той важной роли, которую этот проект играет в международных инвестициях в инфраструктуру и строительные проекты.

В рамках совместных усилий по обеспечению диверсифицированного, инклюзивного, «зеленого», низкоуглеродного и устойчивого к изменению климата развития устойчивой инфраструктуры, CHINCA запустила в ходе форума «Механизм международного стимулирования устойчивой инфраструктуры» в сотрудничестве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB), Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Агентством Германии по международному сотрудничеству (GIZ) и Всемирным фондом дикой природы (WWF).

«В постпандемийную эпоху страны столкнутся с уникальными проблемами. Стороны подчеркнули важность объединения международного сообщества для инвестирования в инфраструктуру и строительство в целях стимулирования экономического роста и развития, а также улучшения условий жизни людей», — заявил председатель CHINCA Фан Цючэнь (Fang Qiuchen).