1400 столичных школьников стали участниками онлайн-соревнований по футболу

Участниками минувших командных онлайн-соревнований по футболу под названием «Великолепная семерка» стали две сотни команд из 123 школ российской столицы. В общей сложности состязались более 1400 учащихся 1-5 классов образовательных учреждений мегаполиса. В финальный этап пробились 497 спортсменов из 71 команды, в его рамках выполнять упражнения можно было только одной ногой. Обладателем абсолютного рекорда турнира стала команда школы №1619 — ее участники за минуту ударили по мячу 652 раза. Экспертная комиссия выставляла оценку технике выполнения упражнений.

В Москве турнир «Великолепная семерка» прошел под патронажем центра «Патриот.Спорт» местного Департамента образования и науки. Его директор Марат Кучушев в своем комментарии заявил, что большое количество участников состязания является очередным доказательством высокой популярности футбола в Российской Федерации. Он подчеркнул, что ребята продемонстрировали высочайший уровень.