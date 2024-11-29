172 «Квадрата» красоты: в Пензе начала работу новая мебельная студия «Мария»

Новая мебельная студия «Мария» начала работу в Пензе. Первых покупателей она приняла в октябре и уже успела завоевать восторженные отзывы.

Мебельная компания «Мария» расширила присутствие на рынке Пензы. В октябре 2024 года в центре города начала работу новая студия – третья по счету в областной столице. Шоурум выделяется концептуальным подходом и креативным интерьером.

Новая мебельная студия «Мария» расположена на улице Пушкина, одной из самых оживленных в городе. Просторное помещение площадью 172 кв. метра вместило коллекцию хитов и новинок, а также позволило воплотить ряд смелых и нестандартных дизайнерских решений.

Разработкой интерьеров студии занималась команда дизайнеров Компании «Мария». При создании стильного запоминающегося пространства основное внимание уделили подбору гармоничных цветов и фактур. Помещение разделили на несколько тематических зон, каждая из которых насыщена актуальными оттенками. Цветовые эффекты проявляются в фасадах, обивке мягкой мебели, интерьерных акцентах.

Отличительной особенностью студии стали высокие потолки, которые дополнительно подчеркнули большой высотой кухонных гарнитуров и шкафов. Благодаря этому пространство приобрело объемность и позволило шире раскрыть функциональность мебели «Мария».

Посетители шоурума могут ознакомиться с рядом ключевых тенденций в мировом мебельном дизайне. Среди них скругленные фасады мебели, скрытое пространство, модульная мягкая мебель с округлыми формами. Все это отвечает современным запросам на функциональность и эстетическую легкость в интерьере.

В студии представлены разнообразные интерьерные решения, каждое в своем уникальном обрамлении из ассортимента фабрики «Мария». Это не только кухни, но и шкафы, комплекты для гостиных и ванных комнат, гардеробные. Изюминкой шоурума стала активная кухня. Она подключена ко всем коммуникациям и оснащена необходимой техникой: варочной панелью, духовым шкафом, вытяжкой, холодильником и посудомоечной машиной. В будущем здесь планируется роводить кулинарные мастер-классы для местного дизайнерского сообщества.

Новая студия уже успела получить немало восторженных отзывов. «Шикарная выставка! Новый уровень для нашего города. Приятной неожиданностью стало то, что можно заказать в одном месте и технику тоже. Обязательно вернусь за кухней своей мечты к вам», – делятся впечатлениями пензенцы.

«В год своего 25-летия Компания «Мария» продолжает расширять географию присутствия и укреплять позиции в регионах. Новая студия в Пензе получилась невероятно стильной и функциональной, что в полной мере отвечает нашим устремлениям и идеалам. Уверены, шоурум имеет все шансы стать точкой притяжения для всех, кто ценит стиль, качество и комфорт», – отмечает Антон Красильников, директор департамента дилерских продаж Компании «Мария».

Студия находится в управлении у франчайзи фабрики «Мария». Это первый опыт сотрудничества дилера с брендом, однако Компания намерена оказать партнеру всю необходимую поддержку для успешного развития проекта и усиления позиций на местном рынке.