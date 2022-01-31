19 победа: команда «КАМАЗ-мастер» вновь стала лидером ралли «Дакар»

Ралли «Дакар», итоги которого подвели 14 января, стала триумфом для команды «КАМАЗ-мастер»: гонщикам удалось занять 4 первых места в генеральной классификации. Первенство в состязаниях команда отмечает уже в 19 раз!

«Золото» на соревнованиях завоевал экипаж Дмитрия Сотникова, на втором месте оказался экипаж во главе с Эдуардом Николаевым, а на третьем – гонщики под руководством Антона Шибалова. Четвертая позиция досталась экипажу Андрея Каргинова. Аналогичный результат команда «КАМАЗ-мастер» ранее продемонстрировала в 2011 году.

В отличие от прошлогодних соревнований, маршрут которых был проложен вдоль берега Красного моря, в этот раз гонщиками пришлось испытать на прочность свои машины песчаными дюнами, каменными перевалами, пустыней и высохшими руслами рек.

Опыт и надежная техника, как отметил Евгений Дешкин, возглавляющий отдел электроники «КАМАЗ-мастер» помогли участникам забраться на вершину успеха. Грузовики оснащены аккумуляторами VARTA, производимыми компанией Clarios. Специалист подчеркнул, что эти модели отличаются устойчивостью к вибрациям и вырабатывают высокий стартерный ток, за счет чего двигатель заводится вне зависимости от погодных условий.