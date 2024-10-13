1MORE представил SonoFlow Pro HQ51

1MORE, новатор в области акустики, представил полноразмерные наушники с шумоподавлением SonoFlow Pro HQ51. Объединяя передовые технологии, сертификацию соответствия звучания стандарту Hi-Res и длительный комфорт, наушники HQ51 обеспечивает исключительные аудиоощущения по конкурентоспособной цене, трансформируя рынок бюджетной аудиотехники.

1MORE SonoFlow Pro HQ51

Наушники HQ51 наследуют особенности самой продаваемой серии 1MORE SonoFlow, в то же время в них реализован ряд технических улучшений для повышения удобства ношения и усиления впечатлений от прослушивания. Модель HQ51 сертифицирована по стандарту Hi-Res и отличается специально разработанными DLC-динамиками диаметром 40 мм, обеспечивающими чистый звук во всем диапазоне звуковых частот Hi-Res.

Кроме того, эти наушники обладают 100 часами автономной работы при отключенном активном шумоподавлении (ANC) и до 65 часов непрерывного воспроизведения при включенной функции ANC, что позволяет пользователям прослушать не менее 1300 песен. Кроме того, они поддерживают быструю зарядку, обеспечивая 10 часов воспроизведения после всего одной 5-минутной зарядки.