2/3 россиян будут обеспечены жильем благодаря стратегии развития стройотрасли и ЖКХ

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года была представлена вице-премьером Маратом Хуснуллиным на заседании правительства. В ней содержится детальный план поэтапного достижения национальных целей, итогом которых станет обеспечение жильем 2/3 россиян. В итоге премьер-министр Михаил Мишустин одобрил предложенную программу.

Стратегией предлагаются два сценария: базовый и рисковый. Хуснуллин уверен в достаточности базового, что подтверждается даже сегодняшней, кризисной динамикой отрасли – наращиванием темпов, введением за 9 месяцев 80 млн м2, что на 27% больше, чем за этот же период 2021 г.

Стратегия – не привычный, лишенный конкретики правительственный документ. В программе описано выявление точек роста городов, обеспечивающих связанность территорий и способствующих созданию единой градостроительной, инженерной, экологической, тарифной и транспортной политики, с гибким управлением и градостроительным, и общим развитием городов.