20-часовая переподготовка водителей: какими законами регламентирована и что включает

Программа по переподготовке, состоящая из 20-ти часового академического курса, обязательна к прохождению водителями компаний. Руководители организаций, использующие транспортные средства для коммерческих перевозок и собственных нужд, должны самостоятельно организовывать прохождение курса сотрудниками.

Законы, связанные с подготовкой

Современное законодательство включает несколько правовых документов, согласно которым водители обязаны проходить ежегодную подготовку и переподготовку. К ним относится Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ, в котором сказано, что для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо повышение квалификации водителей.

Сама программа описана в РД-26127100-1070-01 Программе ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций, утвержденной первым заместителем Министра транспорта РФ 02 октября 2001 г.

Необходимость повышения квалификации

Главная цель 20-часовой программы безопасности дорожного движения — улучшение профессионального мастерства водителей. Занятия помогают обновлять и освежать знания эксплуатации транспортных средств, способствует усилению безопасности на дороге путём повторения правил дорожного движения и рассмотрения типовых дорожно-транспортных происшествий.

Программа предоставляет варианты действий в момент возникновения ДТП, для предотвращения растерянности в случае аварии и оперативной помощи пострадавшим.

Основные характеристики

Организацией повышения квалификации в сфере БДД занимается владелец компании. Курс включает как теоретические, так и практические занятия. Программа может проводиться на предприятии с привлечением уполномоченных специалистов или в специализированном учреждении. Водители предприятия обязаны проходить курс ежегодно. По результатам программы проводится зачет для подтверждения полученных знаний, после которого выдается документ, свидетельствующий об успешном прохождении 20-ти часового курса.

Что включает программа

Курс из 20-ти часов рассчитан на пять основных групп занятий:

Рассмотрение аварийности на разных участках дороги. Как технические особенности авто и водительские навыки влияют на безопасность всех участников дорожного движения. Разбор типовых и наиболее частых примеров ДТП. Управление транспортом в разных погодных условиях, повторение правил движения при маневрировании и в других ситуациях. Повторение законов, связанных с дорожным движением, безопасностью на дороге. Умение оказывать первую помощь в случае, если в момент аварии появились пострадавшие с ранениями, угрожающими здоровью и жизни. Рассмотрение основных маршрутов транспорта организации, обнаружение сложных участков. Прогнозирование опасных ситуаций, способы миновать аварии.

Наша компания осуществляет проведение ежегодной 20-часовой программы по БДД для водителей, в рамках которой проводится инструктаж по оказанию помощи попавшим в аварию. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы найдем индивидуальный подход к каждому клиенту!