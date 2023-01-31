200 лучших игроков в таблице лидеров Fractal получают право на денежный призовой фонд турнира Cards of Ethernity

Cards of Ethernity объявили о запуске грандиозного турнира для геймеров. Призовой фонд в размере 5 тыс. долл. в конечном счете разделят между собой 200 игроков. Состязания организованы совместно с Fractal и Aether Games.

Игрок, занявший первое место, получит $1000, второе – $700, третье — $450. Каждый игрок, занявший с 4-го по 10-е место, получит $150, с 11-го по 50-е — $20, с 51-го по 100-е — $10, со 101-го по 200-е — $5.

Игрокам доступны многочисленные персонажи, карты и существа, которые имеют свою уникальную механику для создания новых мощных стратегий. Количество коллекционных карт, которые на данный момент представлены в игре, составляет 150.

Перед началом игры следует посетить страницу проекта на Fractal и кликнуть по кнопке «Играть сейчас». После этого необходимо выполнить загрузку установочной программы с официального сайта и запустить инсталляцию игры. Вход в систему для участия в игре осуществляется при помощи Fractal Wallet. Последний день турнира – 24 февраля. Скачать игру можно на сайте https://coe.gg.