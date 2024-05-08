26-я Китайская ярмарка строительных и отделочных материалов пройдет в Гуанчжоу  

С 8 по 11 июля в Кантонском выставочном комплексе (Canton Fair Complex) и на площадках PWTC Expo состоится 26-я Китайская (Гуанчжоуская) международная ярмарка строительных и отделочных материалов, также известная как CBD (Гуанчжоу), — важнейшее событие в мировой индустрии жилищного строительства и отделочного дизайна.

В 2023 году ярмарка CBD (Гуанчжоу) расширила свою выставочную площадь до 400.000 квадратных метров. Ярмарка приняла около 2.000 экспонентов и привлекла более 250.000 профессиональных посетителей, укрепив свои позиции в качестве ведущего мирового события в индустрии жилищного строительства и отделочного дизайна. После впечатляющей прошлогодней посещаемости и на фоне недавних инициатив Китая по облегчению въезда для иностранных посетителей ожидается, что в этом году ярмарка станет горячей точкой для оживленных обменов.

Ярмарка CBD (Гуанчжоу) 2024 года намерена превзойти предыдущий рекорд, расширив выставочную площадь до 420.000 квадратных метров и рассчитывая на 2.200 участников. Мероприятие пройдет в оптимизированном и обновленном формате «5+1», включающем пять тематических площадок и вторую Гуанчжоускую международную ярмарку сантехники и оборудования для ванной, которая состоится одновременно с CBD (Гуанчжоу) 2024 года в зоне А Кантонского выставочного комплекса. Такой подход отражает приверженность CBD (Гуанчжоу) концепции создания комплексной отраслевой цепочки и поддержки высококачественного развития в секторе жилищного строительства и отделочного дизайна.

Среди пяти тематических площадок наиболее обширной является секция индивидуального декора, занимающая более 150.000 квадратных метров и насчитывающая около 600 экспонентов. На ярмарке будет представлен непревзойденный ассортимент индивидуальных вариантов декоративной отделки, отвечающих новейшим тенденциям в области персонализированных решений для дома.

Являясь ведущим законодателем моды в Китае, ярмарка также представит полную отраслевую цепочку сектора окон и дверей на тематической площадке размером более 100.000 квадратных метров. Тематическая площадка, посвященная решениям для «умного дома», позволит получить представление об интеллектуальных системах безопасности, освещения, умных выключателях, бытовой технике и др. Кроме того, на ярмарке будут представлены передовые разработки в области материалов, устройств и оборудования, а также новые технологии и способы применения.

В области дизайна ярмарка предложит уникальные решения для всего дома, в том числе авторские экспозиции и многочисленные дизайнерские мероприятия с акцентом на взыскательную персонализацию, а также решения для наружного затенения. Эта интеграция создает уникальную возможность для профессионалов и энтузиастов отрасли заглянуть в будущее жилищного строительства и отделочного дизайна.