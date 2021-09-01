3 220 000 рублей для «Дома Роналда Макдоналда» собрано в ходе XI благотворительного турнира по гольфу на кубок Президента Республики Татарстан

28-29 августа в городе-курорте «Свияжские холмы» прошел XI благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан. В этом году спонсорами и участниками мероприятия было пожертвовано 3 220 000 рублей. Как и в предыдущие годы, все собранные средства будут направлены в помощь «Дому Роналда Макдоналда» в Казани — уникальной бесплатной семейной гостиницы для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской Клинической Больнице Министерства здравоохранения Республики Татарстан. А всего за годы проведения турнира для Дома удалось собрать почти 18 миллионов рублей.

«Дом Роналда Макдоналда» открылся в Казани в 2013 году. Проект нацелен на то, чтобы предоставить родителям проходящих длительное лечение детей возможность бесплатно и в комфортных условиях проживать вместе с ними на территории больницы и тем самым помочь семьям не расставаться в столь сложный период жизни. За восемь лет с момента открытия «Дом Роналда Макдоналда» стал настоящим «домом вдали от дома» для более 12 000 родителей и детей из Республики Татарстан и других регионов России. А в 2020 году в период активной борьбы с пандемией COVID-19 Дом впервые был задействован и для постоянного проживания медицинского персонала больницы.

Почётными гостями турнира стали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и Вице-Президент Ассоциации гольфа России Александр Кочетков.

«Наш традиционный турнир – это большое событие для Татарстана. Особенно приятно, что, как и в прошлые годы, сегодня здесь присутствует большое количество наших партнеров, друзей и единомышленников, для которых это возможность не только поиграть в комфортных условиях в гольф, но и в первую очередь поучаствовать в благотворительном проекте. Спасибо вам всем за то, что продолжаете быть с нами», — сказал на церемонии открытия турнира Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов.

Турнир был организован Министерством спорта Республики Татарстан, Благотворительным Фондом «Дом Роналда Макдоналда», гольф-клубом «Свияжские холмы» и Ассоциацией гольфа Республики Татарстан. Всего в соревнованиях приняли участие 30 команд и 130 спортсменов. 28 августа гольфисты соревновались в индивидуальном зачете, а 29 августа прошел командный турнир.

Официальными донорами ХI благотворительного турнира по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан стали компании «ООО Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», ООО «Рулог» и ООО «СПП».