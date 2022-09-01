32 года успеха крупнейшего производственного комплекса России «АГРИСОВГАЗ»

31 августа 2022 г., Москва – «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования. К 2022 году компания вывела на рынок ряд инновационных решений, которые превосходят зарубежные разработки по большинству показателей. 31 августа компания отмечает свое 32-летие и в этот день традиционно делится успехами и достижениями.

Ведущая роль в тепличной отрасли

Сегодня «АГРИСОВГАЗ» играет ведущую роль в развитии тепличной отрасли РФ, выступая не только производителем и поставщиком основного технологического оборудования, но и полномасштабной инжиниринговой компанией, которая выполняет весь комплекс работ по формированию концепции проекта, предварительному расчету, проектированию, строительно-монтажным работам и пуско-наладке объектов тепличного комплекса. За годы работы компании более 30% тепличных комбинатов России возведены с использованием конструкций производства «АГРИСОВГАЗ».

К своему дню рождения «АГРИСОВГАЗ» предлагает собственное решение — систему контроля микроклиматом.

Микроклиматическая ячейка «АГРИСОВГАЗ» представляет собой неоспоримое преимущество и благодаря работе адиабатической системы существенно повышает урожайность в теплое время года и в жарких климатических условиях. Она объединяет лучшее, что предлагают системы четвертого и пятого поколений, позволяя агрономам продуктивно настраивать микроклимат теплицы в различных условиях, строить объекты на любой широте, включая области за полярным кругом или в жарких южных краях. Эта разработка может быть использована как самостоятельное техническое решение, так и в рамках модернизации существующих тепличных комбинатов.

Синергия опыта и экспертизы в различных отраслях экономики

Компания «АГРИСОВГАЗ», будучи многопрофильным холдингом, является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких, как энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Производственные мощности заводов позволяют выполнять самые крупные заказы за короткий период времени. В годовом исчислении – это 200 гектар теплиц, 150 000 тонн конструкций барьерных ограждений, 60 000 гранёных опор освещения и ВОУ, 100 000 трубных опор и ОДН, 12 000 тонн металлоконструкций ЛЭП, 60 000 квадратных метров светопрозрачных систем, 18 000 тонн алюминиевых профилей, 120 000 тонн электросварных труб, покрытие 144 000 тонн металлоконструкций антикоррозийной защитой методом горячего цинкования.

Разработки компании в различных отраслях оказывают положительное воздействие на экономику страны и жизнь людей. К примеру, в сфере дорожных ограждений уменьшают вероятность ДТП, а в аварийных ситуациях — риски получения серьезных травм водителем и пассажирами транспортного средства, позволяя снижать количество автомобильных аварий с пострадавшими и повышая безопасность дорожного движения в России.

Учебно-курсовой комбинат

Второй год на базе предприятия успешно функционирует учебно-курсовой комбинат, в котором уже более 300 человек получили заводские специальности. Обучение помогает решить проблему кадрового дефицита, способствует развитию системы наставничества. Все это вместе позволяет достигать более высоких производственных результатов.

В приоритетных планах учебно-курсового комбината на ближайший год стоит расширение образовательной программы, включающей в себя подготовку специалистов в области промышленной безопасности, охраны труда, ГО и ЧС. Для этого ведется работа по получению аккредитации в Министерстве труда и социальной защиты РФ на оказание услуг в области охраны труда, по расширению преподавательского состава, в том числе за счет педагогов, приглашенных из других учреждений и учебных заведений. Также в планах осуществлять подготовку высококвалифицированного персонала не только для собственных нужд, но и для отрасли в целом.

В будущее — с оптимизмом

С каждым годом компания «АГРИСОВГАЗ» развивается всё стремительнее: объемы производства нарастают, разрабатывается и применяется больше инновационных технологий, повышается уровень независимости от зарубежных комплектующих, поставок.

В ближайшие планы входит запуск собственного производства конкретных узлов, оборудования и систем для теплиц, а также разработка программного обеспечения для централизованного управления работой тепличного комбината. Это позволит выполнять проекты любой сложности, независимо от размеров и выращиваемых культур, делать их еще более качественными и экономически выгодными. Ведется разработка специализированной многоярусной системы выращивания садовой земляники, создается совершенно уникальная высокая теплица интенсивного выращивания светокультуры хмеля.

Если говорить о глобальных направлениях, то компания ориентирована на развитие дорожной инфраструктуры, производство барьерных и пешеходных ограждений, опор освещения и АСУДД, высокомачтовых осветительных установок и прочих металлоконструкций.

«Каждый новый год работы компании – это возможность подвести итоги и наметить цели на будущий год. Сегодня предприятия «АГРИСОВГАЗ» объединены в такой кластер, который позволяет решать практически любые технические и производственные задачи. У нас есть ряд технологических решений, являющихся инновационными для российского рынка. Но главное наше достижение – это высококлассная команда из более чем 1500 профессионалов своего дела. Именно это позволяет нам ставить амбициозные цели и быть уверенными в том, что мы их достигнем», — прокомментировал Максим Михайлович Якибчук, генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ».

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования. Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких, как энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте:

www. agrisovgaz.ru