38 стажеров XCMG получили сертификаты IHK по новаторской китайско-немецкой программе

38 стажеров из Технического колледжа XCMG успешно прошли строгую сертификацию, подтвердив квалификацию Немецкого промышленного механика (IHK), что стало важной вехой для международного профессионально-технического обучения. Церемония в честь первой группы китайско-немецкого курса «Blue Sea Elite» ознаменовала их всестороннюю оценку на разных этапах по различным наборам профессиональных навыков.

38 XCMG Trainees Achieve German Industrial Mechanic (IHK) Certification in Groundbreaking Sino-German Program.

Посвященное сертификации мероприятие, в ходе которого г-н Бауманн (Baumann), руководитель проекта организации Erfurt Education Center GmbH, и г-н Штайнбрюк (Steinbrück), глава экзаменационной комиссии Эрфуртской торгово-промышленной палаты, объявили результаты, прошло в техническом колледже XCMG, Сюйчжоу, Китай. Они похвалили студентов за их исключительную успеваемость и призвали их с новыми силами вносить свой вклад в глобальные инициативы XCMG.

Г-н Бауманн выразил свое восхищение интеллектом и навыками слушателей, продемонстрированными во время экзаменов на сертификат IHK. «Этот успех является свидетельством нашего тесного сотрудничества с XCMG и YaTang Bildung», — отметил он во время своего выступления.

Сертификаты вручали уважаемые преподаватели из Германии и Китая, в том числе г-н Ридель (Riedel) и г-н Джаст (Just) из организации Erfurt Education Center GmbH, а также экзаменаторы, г-н Штайнбрюк (Steinbrück) и г-н Бауманн (Baumann).

Ван Чжуан (Wang Chuang), представитель выдающегося выпуска программы «Blue Sea Elite», подчеркнул, что эта программа значительно расширила их профессиональные и всесторонние возможности в различных областях, в т. ч. знания в области электромеханических жидкостей и глобальное представление об обслуживании за рубежом.

Франк Белкнер (Frank Belkner), управляющий директор Erfurt Education Center GmbH, прокомментировал успех этого совместного проекта, назвав его образцом китайско-немецкого профессионального обучения.

Чжан Хао (Zhang Hao), генеральный директор YaTang Bildung, отметил планы по углублению в будущем сотрудничества между Техническим колледжем XCMG и немецкими учебными заведениями для дальнейшего развития высококвалифицированных специалистов в рамках этой успешной модели.

Су Юань (Su Yuan), заместитель декана Технического колледжа XCMG, поблагодарил всех участников, благодаря которым были достигнуты такие замечательные результаты, тесно связанные с двойным системным подходом Германии, адаптированным на местном уровне XCMH для целостного международного развития специалистов.

В дальнейшем учреждение продолжит стремиться к углублению и актуализации китайско-германских совместных образовательных проектов, не прекращая поиск новых способов воспитания международных специалистов, обладающих навыками, которые соответствуют международным стандартам, соответствуют реалиям развития отрасли и адаптированы к потребностям бизнеса, и тем самым обеспечит мощный резерв квалифицированных кадров для трансформации и подъема региональной отрасли.