4 900 000 рублей собрано на XIV Благотворительном турнире по гольфу на Кубок Раиса Республики Татарстан

В гольф-клубе «Ак Барс» состоялся XIV Благотворительный турнир на Кубок Раиса Республики Татарстан. Халил Хамитович Шайхутдинов, первый заместитель министра спорта РТ, торжественно вручил генеральному директору благотворительного фонда «Семья вместе» Екатерине Александровне Мыслицкой чек на сумму 4 900 000 рублей, внесенных донорами-партнерами турнира в поддержку уникального в России проекта.

«…В этом году турнир проводится впервые в новом клубе «Ак Барс». редставлены команды из многих городов нашей страны. Очень радует, что появилось много молодых спортсменов и новых команд. Благодарим всех Благотворителей, что вносите большой вклад в благородные и добрые дела. Отдельная огромная благодарность руководству нашей Республики за возможность проводить такие мероприятия… Гольф – увлекательный вид спорта, сегодня есть возможность проявить себя, улучшить свои результаты. Желаем хорошего настроения. Пусть победят сильнейшие!» — пожелал спортсменам Халил Хамитович Шайхутдинов.

Екатерина Александровна Мыслицкая, генеральный директор благотворительного фонда «Семья вместе», выразила искреннюю благодарность Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Раису Республики Татарстан, за возможность открытия Семейного дома на территории ДРКБ МЗ РТ и его поддержку на протяжении 13 лет. Дом является настоящим «Домом вдали от дома» для семей, в которых дети проходят длительное лечение в больнице, и проживание в нем совершенно бесплатно.

«… Сегодня проходит уже XIV Благотворительный турнир, социальным партнером которого вновь стал наш фонд. Это очень важное и значимое мероприятие для нас, так как все собранные средства идут на поддержку «Семейного дома» в Казани и дает возможность семьям быть рядом с детьми во время лечения, что как показывает клиническая практика положительно влияет на процесс выздоравления», — отметила Екатерина Александровна

Семейный дом был открыт в Казани 10 июля 2013 года. За 11 лет Дом более 17 500 детей и родителей стали жителями «Дома вдали дома».

Генеральными донорами XIV Благотворительного турнира по гольфу на Кубок Раиса Республики Татарстана стали компании ООО «Пронто» (Компания «Садовое кольцо»/Жилой комплекс Savin Premier), официальным донором — ООО УК «Альфа-Капитал», партнерами — ООО «СПП», ООО «Эрманн», ООО «Лайон Коммьюникейшнз», МБ Кан Авто, ООО «Коллекшн»

Фото: Игорь Глазырин