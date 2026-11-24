Московская неделя моды — возможность не только увидеть новые коллекции, но и открыть для себя российские бренды, которые, возможно, скоро появятся в вашем гардеробе. Здесь можно познакомиться с дизайнерами из разных городов, найти интересные локальные марки и подсмотреть свежие идеи для повседневных образов. Мы собрали несколько участников Московской недели моды, на чьи коллекции стоит обратить внимание.

MMÉ (Москва)

В новой коллекции MMÉ дизайнер Мария Абрамова играет на контрасте: эпохи Просвещения и Романтизма встречаются с современной чувственностью. Исторические мотивы не цитируются буквально: романтичные блумерсы превратились в капри с леопардовым принтом, бельевые корсеты декорированы акцентными перьями и вытачками, а укороченные жакеты дополнены воздушными манжетами из многослойной органзы. Особое внимание привлекли экстремально чувственные топы, декорированные блестящими динамичными нитями. Коллекция отличается архитектурным кроем, разнообразием фактур и пластичными силуэтами.

Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/3AeGbsgNJWCh3A

Arngoldt (Санкт-Петербург)

Arngoldt обратился к сказке о «Щелкунчике»: коллекция «Мари, куда же ты?» получилась зимней без привычных снежинок и буквальных рождественских цитат. Вместо них — цветочные крепдешины, боа из органзы, меринос, альпака, крупные банты и сияющие детали. Платья и юбки с большими цветами сменяются мягкими костюмами и многослойными образами, а практически все силуэты остаются подвижными и текучими.

Фото: https://disk.360.yandex.com/d/F6L747lz9utzRg

Анна Кропотова (Ростов-на-Дону)

Анна Кропотова нашла вдохновение буквально под ногами — в замерзшей луже. Трещины на льду превратились в гофрированные фактуры, прозрачный силикон, органзу и шифон. В коллекции много объема, слоев и полупрозрачности, а некоторые платья выглядят так, будто лед успел застыть прямо в движении.

Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/54ynY3u7na0Nrg

Ónoma: (Москва)

Коллекция «Инкогнито» Ónoma: рассказывает о героине, которая пытается сбежать от реальности и найти себя в эпоху цифрового шума. Сандра Гуцати экспериментирует с формами и материалами: бомбер и тренч выходят за рамки привычных функций, а слоям и прозрачности отведена одна из главных ролей. В коллекции — многослойные платья-колонны, «голые» топы, полупрозрачные подолы, блумерсы и почти невидимые капри, некоторые образы дополнены сетчатыми масками. Среди материалов — шелковая и синтетическая органза, костюмная шерсть, хлопок и сетка, а отдельное место занимает авторская техника теневого плетения, при которой из атласного шелка, шифона и других материалов формируется объемный рисунок, напоминающий вышивку.

Фото: https://disk.360.yandex.com/d/KDuRJ-KsJ4hFVg