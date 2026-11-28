В рамках юбилейной XX «Транспортной недели» 20 ноября состоялся круглый стол «Стройка без сбоев: как обеспечить устойчивость транспортно-строительного комплекса». В дискуссии приняли участие: модератор — генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук; спикеры — генеральный директор АО «ДСК „Автобан“» Юлия Штрек; первый заместитель генерального директора «Дороги и Мосты» (Нацпроектстрой) Владимир Монастырев; генеральный директор АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Кекулиди; генеральный директор «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» Антон Новиков; исполнительный директор департамента ключевых проектов ПАО «Сбербанк» Наталья Соловова; заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов; директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения Минстроя Александр Гончаров; заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» по вопросам ценообразования Андрей Бессонов; заместитель начальника Управления казначейского сопровождения Федерального казначейства Елена Гнып; заместитель директора департамента строительства Правительства РФ Григорий Волков.

Банк выдаёт гарантию, когда видит прозрачную цену контракта и справедливое распределение рисков. Об этом на круглом столе говорил генеральный директор «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» Антон Новиков.

Базовый подход к банковским гарантиям прежний, меняется состояние отрасли. Незавершённое производство выросло в 4 раза. Если в 2023–2024 годах к оплате предъявлялось около 20% выданных гарантий, то в 2025 году уже около 50%. Банк распоряжается средствами вкладчиков и отвечает перед ними. Поэтому для решения о выдаче гарантии ему нужна как минимум оценка финансового состояния подрядчика, достаточности цены и сроков контракта, а также подхода заказчика к оплате работ.

Сводный сметный расчёт пока нельзя использовать как бюджет проекта, его структура заметно отличается от реальной себестоимости. Фактическое транспортное плечо, необходимость ремонта региональных дорог и оборотное финансирование подрядчика, без которого проект не реализовать, в сметах не находят отражения.

Ещё одна причина разрыва — разные индексы. Смету переводят в текущие цены по индексам Минстроя России, а будущее удорожание закладывают по прогнозным дефляторам Минэкономразвития России. С 2020 года фактическая стоимость стройки выросла на 104%, а прогноз заложил лишь 33%.

По словам Антона Новикова, подрядчик и концессионер не могут быть заложниками прогноза инфляции публичной стороны. Он предложил либо дать подрядчику возможность самому оценивать прогнозную инфляцию, либо вернуться к динамическому ценообразованию.

«Чтобы не допустить драматического падения отрасли, нужно привести сметный расчёт в соответствие с реальной экономикой проекта, а сроки строительства — с реальным положением дел на земле. Индексы, которые применяют разные федеральные и региональные ведомства, должны быть согласованы между собой. Тогда банк получит прозрачную смету, на которую можно опереться, и сможет выдавать гарантии и кредитовать подрядчиков. Не менее важно справедливо распределять риски. Нельзя перекладывать на подрядчика и концессионера то, чем они не управляют, например разницу между прогнозной инфляцией, которую определяет Минэкономразвития России, и фактической», — отметил генеральный директор «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» Антон Новиков.

Цифры дискуссии:

≈500 млрд руб. кассового разрыва у подрядчиков, в 9 раз больше отказов в выдаче и продлении гарантий, 11 расторгнутых контрактов на 64 млрд руб. (НАИК).

Средняя стоимость гарантии выросла с 0,1% до 3,8%, в отдельных случаях — до 8% (НАИК).

Реальная зарплата рабочих в среднем на 35% выше сметной, хотя в 2025 году сметную зарплату повысили на 17%, а в 2026 году — ещё на 12% (ДСК «Автобан»).

С аванса в 1 млрд руб. сразу уходит 220 млн руб. НДС, а полгода ожидания лимитов обходятся примерно в 90 млн руб. процентов по кредиту («Дороги и Мосты»).

В 32 закупках на 16 млрд руб. понижающие коэффициенты сократили цену на 631 млн руб., в среднем на 6,2% («Новосибирскавтодор»).

Число дел о банкротстве строителей выросло на 38% (Сбербанк).

Федеральные ведомства поддержали ключевые предложения отрасли и сообщили, что по большинству из них работа уже ведётся. «Все вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, действительно в работе», — подчеркнул заместитель директора департамента строительства Правительства РФ Григорий Волков.

Замминистра транспорта Валентин Иванов назвал общими приоритетами справедливую цену, ускорение оборачиваемости средств и твёрдую цену госконтракта. Минтранс поддерживает учёт затрат на банковские гарантии в сметной стоимости и формульную цену контракта.