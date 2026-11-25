Binance, глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов, объявляет о запуске токенизированных акций Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) в линейке bStocks. Новый инструмент под тикером FRHCB позволит пользователям платформы торговать токенами, стоимость которых следует за рыночной ценой акций холдинга на Nasdaq.

Торги FRHCB на Binance стартуют 25 ноября 2026 года в 17:00 по времени Астаны. Инструмент будет доступен в режиме 24/7 — в том числе ночью и в выходные.

FRHC — биржевой тикер акций Freedom Holding Corp. на Nasdaq. Под тикером FRHCB пользователи Binance смогут торговать токеном из линейки bStocks. Каждый токен FRHCB обеспечен одной реальной акцией Freedom Holding Corp. Стоимость токена следует за рыночной ценой акций компании на Nasdaq.Таким образом, пользователи получают возможность участвовать в изменении стоимости акций через цифровой инструмент: потенциально зарабатывать на их росте и принимать на себя риски снижения цены.

Главное отличие такого формата заключается в том, что он объединяет фондовый и криптовалютный рынки. Пользователи могут расширять свои инвестиционные возможности за счет инструментов, связанных с традиционными ценными бумагами, оставаясь в привычной экосистеме цифровых активов. Для тех, кто уже использует Binance, это дополнительный способ диверсифицировать свой портфель и получить доступ к динамике стоимости публичных компаний.

«Для нас важно, чтобы инвесторы могли выбирать удобный для себя способ доступа к акциям Freedom. Токенизация дополняет традиционные биржевые инструменты и связывает публичные компании с аудиторией цифровых платформ. При этом новые технологии не отменяют главного, когда за инструментом стоит понятный бизнес, а инвестор понимает, какой актив он приобретает. Мы видим в развитии таких форматов возможность сделать финансовый рынок доступнее, сохраняя внимание к прозрачности и защите интересов инвесторов», — отметил главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

FRHCB пополнит линейку bStocks, которая объединяет токенизированные акции публичных компаний и биржевые инвестиционные фонды (ETF). По данным, приведенным Binance, объем активов под управлением (AUM) на рынке токенизированных акций достиг рекордных $4,8 млрд. При этом bStocks стал крупнейшим эмитентом в этом сегменте: в начале ноября объем активов под управлением превысил $1,5 млрд — через 145 дней после запуска продукта.

По данным Binance Research, 56% торгового объема bStocks приходится на время вне основной торговой сессии американских бирж. Около 70% объема торгов с момента запуска обеспечили пользователи из развивающихся рынков.

Все токены bStocks обеспечены реальными акциями или ETF в соотношении 1:1, которые хранятся у регулируемого кастодиана. Проверить обеспечение можно на официальной странице Binance Proof of Collateral, где данные обновляются ежедневно.