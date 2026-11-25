Делегация Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы второй раз подряд приняла участие в Singapore FinTech Festival. Пять столичных финтех-стартапов представили свои решения на коллективном стенде и провели серию переговоров с потенциальными партнёрами и инвесторами из Юго-Восточной Азии.

С 18 по 20 ноября 2026 года в Singapore EXPO при поддержке Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) прошёл крупнейший отраслевой форум региона. В этом году его повестка была сосредоточена на масштабировании искусственного интеллекта, токенизации и поиске баланса между инновациями и регулированием.

В составе экспозиции, организованной ДВМС, — представители пяти компаний: Дмитрий Пальченко, коммерческий директор SmartAn (AI-анализ финансовых данных для кредитования МСП), Ярослав Шмулев, основатель ReML (AI-проверка сложных финансовых документов), Владимир Савельченко, директор по развитию SinoTrade (подбор торгового финансирования для импортёров), Станислав Самсонов, управляющий партнёр IntellInvest AI Terminal (инвестиционный анализ на базе ИИ), и Никита Корниенко, генеральный директор SimpleEstate (коллективные инвестиции в коммерческую недвижимость). К делегации также присоединились Торговый представитель РФ в Сингапуре Андрей Живов и Ян Шабельский, начальник центра развития платформенных сервисов департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России.

Программа началась 17 ноября с визита в NewWorld Foundry — сингапурскую платформу акселерации, созданную при поддержке SICCI. Стартапы представили проекты и получили обратную связь от экспертов и инвесторов. Делегация также посетила мероприятия Insights2040 Annual Meetings. В течение трёх фестивальных дней на стенде Москвы проходили ежедневные питчи и B2B-встречи. Состоялись переговоры с Сингапурской ассоциацией финтех-технологий (SFA), инвестиционными фондами и ассоциацией ACE.SG.

Отдельным блоком программы стала презентация «Moscow: it’s tomorrowtech» и вечерний приём с участием представителей финтех-ассоциаций и компаний Сингапура, организованный для неформального обмена контактами и обсуждения дальнейшего сотрудничества.

«Сингапурский фестиваль — это площадка, где формируется практическая повестка для всей финансовой индустрии. Для московских компаний участие в нем — возможность не только показать свои разработки международному сообществу, но и найти реальных партнеров для выхода на рынки Юго-Восточной Азии. Мы видим устойчивый интерес к российским финтех-решениям и намерены использовать эту площадку для укрепления деловых связей», — дал комментарий накануне визита заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Евгений Дридзе.

По итогам фестиваля компании-участницы провели более 100 деловых встреч, достигли договорённостей о продолжении диалога и проработке пилотных проектов на рынках АСЕАН. Участие подтвердило интерес к российским решениям в сфере AI-анализа финансовых данных, проверки документов, торгового финансирования и инвестиционных платформ. Москва укрепила связи с игроками инновационной экосистемы Сингапура и заложила основу для дальнейшей локализации решений в регионе.

Фото: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС).