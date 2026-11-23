Международный гостиничный оператор LOTTE HOTELS & RESORTS впервые представит в Европе свой курортный бренд LOTTE RESORT. Пятизвёздочный отель LOTTE RESORT Monavie построят на территории президенции «Монави», у слияния рек Москвы и Истры в 25 км от МКАД. Первых гостей планируют принять в сентябре 2031 года.

На курортной территории площадью около 56 га разместятся отель на 120 номеров и 140 вилл с гостиничным обслуживанием, а также центр долголетия. Виллы рассчитаны на семьи и большие компании. Чтобы учесть стандарты LOTTE уже на этапе проектирования, архитекторы и инженеры проекта работают в одной экспертной группе со специалистами бренда.

«Запуск первого в Европе курорта LOTTE RESORT в Подмосковье — знаковое событие для всей индустрии гостеприимства. Вместе с партнерами мы создаем место силы, где высокие мировые стандарты встречаются с искренним русским гостеприимством и передовыми технологиями заботы о здоровье. Уверен, что LOTTE RESORT Monavie станет тем самым местом, куда хочется возвращаться всей семьей из года в год», – подчеркивает основатель компании LeePrime Group Сергей Ли.

В оздоровительном комплексе Wellness Medical Retreat гости смогут получить консультацию врача и пройти диагностику. Здесь предусмотрены гидротерапия, акватермальная зона, спа-кабинеты, бассейны и фитнес-пространства. Оздоровительную концепцию дополнят и другие программы. The Garden Longevity объединит медицинское сопровождение с рекомендациями по питанию и физической активности. Программа Sleep Well by LeePrime будет посвящена качеству сна и восстановлению, а её принципы учтут при оснащении номеров.

«Мы видим большой потенциал в развитии премиального туризма в России. Сегодня важно не только строить отели высокого класса, но и создавать комплексные туристические продукты, в которых сочетаются качественная инфраструктура, высокий уровень сервиса, оздоровительные возможности и интересный досуг. При этом востребованность таких проектов не ограничивается внутренним рынком: они могут быть интересны и иностранным гостям. В LOTTE RESORT Monavie мы хотим объединить международный гостиничный опыт с традициями загородного отдыха в России, дополнив их современными велнес-программами и семейной инфраструктурой. Рассчитываем, что проект станет одним из примеров развития нового формата премиального отдыха в Подмосковье», – рассказывает инвестор проекта Артур Терисаян.

Традиции русского загородного отдыха определят характер будущего курорта. На территории предусмотрены банный комплекс и ресторан современной русской кухни с сезонным меню из фермерских продуктов. Курорт рассчитан на отдых нескольких поколений круглый год. Для детей и подростков – игровые и развивающие пространства, для взрослых – занятия спортом и велнес-программы. Собраться всей семьёй можно будет за обедом, на прогулке у воды или в пляжном клубе у открытого бассейна.