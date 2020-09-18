4 тысячи человек поддержали бизнес в совместном проекте Росбанка и Planeta.ru

Спецпроект «Вместе поддержим бизнес» стартовал в июне с целью оказать поддержку тем компаниям, которые сильнее всего пострадали в результате пандемии и введения режима самоизоляции, максимально сохранить экономическую активность малых предприятий. Победители акции получили средства от Росбанка на дофинансирование своих проектов на сумму более 770 тысяч рублей.

Участниками спецпроекта стали 24 представителя малого бизнеса в сфере услуг и социальных предпринимателей из Москвы и Московской области, Сыктывкара, Перми, Саратова, Иванова и Смоленской области. Для них площадка Planeta.ru снизила свою комиссию и впервые предоставила возможность авансирования – перечисления части денежных средств до завершения проекта. Восемь предпринимателей уже успешно привлекли финансирование, семь продолжают сбор средств.



Суммарно в проектах спецкатегории «Вместе поддержим бизнес» поучаствовали 4022 человека, которые предзаказывали товары и услуги предпринимателей. Благодаря объединению клиентов, удалось собрать деньги на организацию ежегодного осеннего фестиваля цветов в московском «Аптекарском огороде», создание сборной модели деревянных наличников, зарплаты сотрудникам социального бизнеса «Второе дыхание» в посткарантинный период и реализовать другие крауд-проекты.

– Авторы спецпроекта «Вместе поддержим бизнес» прослушали бесплатные вебинары по краудфандингу, приняли участие в онлайн бизнес-завтраке с Росбанком, а также получили дополнительную информационную поддержку от блогеров. Помимо этого, шесть крауд-кампаний получили дофинансирование от Росбанка на общую сумму почти 800 тысяч рублей. Всё это помогло авторам не только успешно завершить свои кампании, но и наладить связь со своей аудиторией, расширить её, ведь краудфандинг не только про деньги, но и про людей, — отметил генеральный директор и сооснователь Planeta.ru Фёдор Мурачковский.

Дофинансирование от Росбанка получили семейный клуб осознанных родителей «Фонарик», сувенирный магазин «Магазинчик милоты», гольф-агентство «Паттер Клаб» из Москвы, частная пермская филармония «Триумф» и туристическая компания «ПоОзёрам» из Смоленской области.

Партнёры выразили надежду, что участники спецпроекта продолжат использовать краудфандинговый инструмент и реализовывать проекты при поддержке своих клиентов.