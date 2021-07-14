В ЖК «Ойкумена» активно строится уже шесть зданий первой и второй очереди

Девелоперская компания «Ойкумена» сообщает о том, что строительные работы в ЖК «Ойкумена» ведутся с опережением графика.

На начало июля 2021 года в жилом комплексе полностью построено здание паркинга, в двух жилых домах первой очереди монолитные работы завершены.

В многоуровневом паркинге первой очереди (строение 2.1.2) практически закончен монтаж систем пожаротушения, на финишную прямую вышли также работы по благоустройству возле объекта. Само здание построено, в нем завершены отделочные и фасадные работы.

В корпусе 2.1.1 полностью возведены стены и перекрытия с 1 по 25 этажи, все лестничные марши, смонтирована кровля, проведено освежение подвала. Рабочие заканчивают монтаж оконных блоков.

В корпусе 2.3.1 также возведены стены, перекрытия, лестничные марши с 1 по 24 этажи, полностью установлены окна, ведутся работы по утеплению фасада. Также рабочие приступили к монтажу лифтового оборудования. Стартовали отделочные работы.

Продолжается активное строительство зданий, относящихся ко второй очереди проекта. В корпусе 3.1.2 работы по возведению стен вышли на уровень 6-го этажа, а в корпусе 3.2.2 завершается устройство фундаментной плиты. Корпус 7.1.1 уже достигает высоты 11-го этажа, здесь продолжается возведение стен и перекрытий, монтаж лестничных маршей и вентиляционных блоков.

ЖК «Ойкумена» возводится на Суздальском шоссе, в 10 минутах езды от м. «Проспект Просвещения». Продажи квартир в жилом комплексе стартовали в июле 2020 года. Автор проекта – архитектурное бюро Рикардо Бофилла (Испания). Комплекс располагается на участке площадью 140 га, рядом с Шуваловским парком, Суздальскими озерами, Новоорловским заказником и Юнтоловским заповедником. Все квартиры предлагаются с готовой отделкой от застройщика. Большой выбор планировочных решений, в том числе квартиры с увеличенными балконами, панорамным остеклением, просторными кухнями-гостиными. Здесь запланирована собственная инфраструктура на первых этажах, а также три детских сада, школа, многоуровневые паркинги и кладовые помещения. Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта запланирован на IV квартал 2021 года.

Справка о компании.

Строительная компания «Ойкумена» создана в 1997 году. Портфель реализованных проектов компании составляет 1 млн кв. метров. Головной офис АО «Ойкумена» располагается в Москве, представительства строительной компании присутствуют в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Архангельске, Электростали в Московской области, Кстово в Нижегородской области и Конаково в Тверской области. Также компания реализует проект в Республике Сербия.

В портфолио СК «Ойкумена» – объекты жилого строительства, коммерческая недвижимость и объекты социального назначения в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России. В Приморском районе Санкт-Петербурга компания полностью реализовала 5 проектов.

Компания «Ойкумена» является членом Российской гильдии управляющих и девелоперов, участник и лауреат множества отраслевых премий и конкурсов.