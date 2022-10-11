6-й семинар-лагерь для подростков и учителей «Один пояс — один путь» проходит в Китае 

6-й семинар-лагерь для подростков-изобретателей и учителей «Один пояс — один путь», совместно организованный Китайской ассоциацией по науке и технике, Министерством науки и техники Китайской Народной Республики, Муниципальным народным правительством города Чунцина и Народным правительством Гуанси-Чжуанского автономного района, проводится с сентября по ноябрь 2022 года. Лагерь представляет собой бесплатную международную программу обмена, открытую для учащихся младших и старших классов средней школы и учителей. Это грандиозное событие включает ряд увлекательных онлайн-мероприятий, таких как научный онлайн курс, лекции ученых, виртуальные онлайн-визиты, обмен опытом традиционной китайской культуры, групповые фото «Танец под музыку» и «Молодежный мост». Онлайн-волонтеры свяжутся со всеми зарегистрированными участниками для оказания им помощи на протяжении всего мероприятия. Научный онлайн-курс охватывает 3 темы, включая экологичный транспорт, интеллектуальные автомобили и экологически чистый кампус. По каждой теме учащиеся получают интересные итоговые задания для изучения вместе со своими сверстниками под онлайн-руководством китайских экспертов. Участники, выполнившие итоговые задания, получат сертификаты лучшего изобретателя, лучшей презентации и лучшей командной работы.