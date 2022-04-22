К услугам нотариусов все чаще прибегает бизнес

Об этом сообщило руководство российского нотариата в ходе ежегодной пресс-конференции, которая прошла 21 апреля в Москве.

Так, например, в прошлом году в 1,5 раза увеличилось число удостоверенных решений органов управления и участников юрлиц — до 283,8 тысяч. На 28% больше стало удостоверенных договоров залога и на 10% — договоров отчуждения долей в уставном капитале.

Эксперты отмечают, что нотариальное удостоверение сделок между юрлицами и решений внутри компаний снижает риски судебных оспариваний, помогает собственникам защитить свои интересы и бизнес. Поэтому особенно актуальны «корпоративные» законопроекты, обсуждаемые в данный момент экспертным сообществом.

В частности, это инициатива по введению дистанционного удостоверения решений собраний участников ООО. Как рассказал Константин Корсик, «практика показала, что технология работает, она востребована, и нужна и в этой сфере». Еще одна важная задача — установление нотариальной формы смены генерального директора. «Необходимо положить конец схемам, когда у нотариуса нет возможности проверить подлинность принятого решения, чем и пользуются преступники, а страдают добросовестные предприниматели», — пояснилглава ФНП Константин Корсик.

Бизнес также активно пользуется и цифровыми сервисами нотариата. Например, популярна услуга по электронной подаче заявлений на госрегистрациююрлиц и ИП через нотариуса. До конца августа прошлого года было совершено более 268 тысяч таких нотариальных действий. Сейчас эта услуга предоставляется бесплатно — при обращении за свидетельствованием верности подписи на заявлении для ФНС.