7 сентября стартует заявочная кампания Национального конкурсного отбора фестиваля «Театр Победы»

Миссия художественно — патриотического фестиваля «ТЕАТР ПОБЕДЫ» – предложить российской аудитории прочтение подвига героев Великой Отечественной Войны, героев тыла, искусства и невидимого фронта через призму современного театрального искусства. Война, показанная и пропущенная через восприятие сегодняшних театральных сценаристов, актеров, режиссеров, станет новой главой в сохранении исторического и героического прошлого нашей страны, данью памяти и уважения героизму воинов — победителей, поколению непокоренных.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

География проекта в части фестивального отбора охватывает все регионы России: 8 федеральных округов, 89 регионов, не менее 150 городов — участников, включая новые территории страны, 450 деятелей театрального искусства, более 6 500 разновозрастных зрителей очных спектаклей в столице, более 2 млн. зрителей онлайн – и ТВ-площадок.

Уникальность проекта – в возможности для лучших 10 театральных коллективов из любой точки России, в течение юбилейного года Победы (до конца 2025 года), привезти свою постановку в Москву, показать ее на одной из театрально — концертных площадок столицы, а так же принять участие в церемонии награждения на сцене легендарного «Центрального академического театра Российской Армии», в канун празднования 80-летнего юбилея Победы в мае 2025 года и получить «Гран – При» фестиваля в размере 1 (один) миллион рублей.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.