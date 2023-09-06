75% медучреждений испытывают трудности с обслуживанием оборудования — всероссийское исследование Okdesk

80% опрошенных представителей медцентров со своей сервисной службой признались, что испытывают дефицит инженеров по медтехнике, а более 60% считают состояние рынка обслуживания и ремонта медоборудования удовлетворительным или плохим. Каково реальное состояние сервисного обслуживания медицинской техники и есть ли инструменты, позволяющие смягчить или устранить последствия санкций?

Для ответов на эти и другие вопросы Okdesk провел исследование, в котором постарался дать объективную оценку сложившейся ситуации.

Опрос проходил с 29 мая по 3 июля 2023 года, в нем приняли участие представители нескольких сотен медучреждений из 40+ регионов России, что говорит об актуальности проблем.

Это не удивительно: медоборудование — один из основных активов любой медицинской организации, требующий систематического сервисного обслуживания. От его исправности зависит качество диагностики и лечения большого количества различных заболеваний.

Хотя санкционные ограничения формально не распространяются на поставку медтехники из недружественных стран, на деле сложностей много.

Они связаны с логистикой и проведением оплаты на банковские счета этих стран, что ведет к увеличению сроков поставки медоборудования и запасных частей и трудностям в получении их медучреждениями. С ними в разной степени столкнулись более 75% участников опроса.

Более 30% респондентов отметили, что испытывают трудности в связи с дефицитом квалифицированных инженеров, особенно эта проблема коснулась медцентров со своей сервисной службой: 80% представителей этой категории сообщили о данной проблеме.

Еще одна болевая точка — качество сервисного обслуживания медтехники: более 60% опрошенных считают состояние рынка обслуживания и ремонта медтехники в целом удовлетворительным или плохим.

Например, более половины респондентов сталкиваются со сложностями в работе с сервисными компаниями. Самые популярные проблемы:

● долго решают сервисные заявки (19,9%);

● трудно отслеживать качество выполняемых работ (19,3%);

● сложно контролировать стоимость работ (16,1%).

Повысить качество сервисного обслуживания медтехники, считает практически каждый второй респондент, поможет автоматизация сервисных процессов: фиксация всех заявок, прозрачный контроль выполнения, напоминание о необходимых сервисных работах и т. д.

Для их автоматизации лучше всего подходят системы класса help desk, которые позволяют управлять всеми сервисными процессами из единого пространства.

«В ходе исследования мы оценили функционирование медучреждений в России в условиях логистических проблем с поставками импортных запчастей и дефицита инженеров по медтехнике и предложили инструменты снижения негативных последствий», — говорит эксперт в области автоматизации рабочих процессов, заместитель руководителя отдела интеграций и отраслевых решений Okdesk Александр Шиянов.

Более подробную информацию о состоянии сервисного обслуживания медоборудования, инструментах для улучшения качества сервисного обслуживания медтехники, перспективах развития ее сервисного обслуживания и ремонта в ближайшие 1–2 года, читайте в исследовании.

Исследование проведено совместно с медицинским порталом «Медвестник»