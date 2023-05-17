Участие в Международном метрологическом форуме и выставке «Метрология без границ — 2023» приняла компания НПП «ЭЛЕМЕР»

В Москве проходят Международный метрологический форум и выставка «Метрология без границ — 2023». Ведущая российская приборостроительная компания НПП «ЭЛЕМЕР» представила на выставке новейшие отечественные разработки.

Метрология обеспечивает единство измерений в масштабах страны и имеет стратегическое значение для экономики. В стране аккредитовано только около 2000 организаций, занимающихся поверкой средств измерения. И около 100 000 типов средств измерения внесено в государственный реестр. Среди наиболее массовых средств измерения в масштабах страны: промышленные счетчики, термометры и манометры.

НПП «ЭЛЕМЕР» производит порядка 140 типов средств измерений для всех отраслей промышленности, из них более 30 утвержденных типов СИ, относящихся к метрологическому и эталонному оборудованию (для поверки измерительных приборов). При этом постоянно расширяет выпускаемый ассортимент. На выставке представлен весь спектр эталонных средств измерений, разработанных и серийно выпускаемых предприятием, а также все новейшие разработки компании за последние 2 года, среди которых:

• Преобразователь давления эталонный ПДЭ-040.

• Калибратор унифицированных сигналов ЭЛЕМЕР-ИКСУ-3000.

• Компьютеризированные жидкостные калибраторы серии ЭЛЕМЕР-ТК.

• Эталонные термометры сопротивления 1-го разряда серии ЭТС.

• Ампулы реализации реперных точек МТШ-90 и комплекс метрологического оборудования для работы с ними.

• Автоматические калибраторы давления ЭЛЕМЕР-АКД-12К (И).

Помимо широкого спектра измерительных приборов НПП «ЭЛЕМЕР» предлагает российским лабораториям возможность оснащения рабочих мест поверителей на базе уже готовых собственных решений, а также возможность предоставления в опытно-промышленную эксплуатацию заинтересовавших приборов на безвозмездной основе.

Метрологический форум и выставка «Метрология без границ — 2023» проходят 15–17 мая текущего года в г. Москве, в Конгресс-центре ЦМТ под непосредственным патронажем Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Стенд НПП «ЭЛЕМЕР» — А 5.1 (второй этаж), ЦМТ, подъезд № 4.